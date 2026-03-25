メンバーの薬物使用を“暴露”後、絶縁状態に…韓国アイドル、問題の投稿後SNS更新

ガールズグループ2NE1出身の歌手パク・ボムが、誕生日に合わせて近況を公開した。

3月25日、パク・ボムは自身のSNSに「誕生日記念 #パク・ボム #誕生日おめでとうございます #happybirthday」というキャプションとともに写真を投稿した。

【話題】パク・ボム、メンバー実名入り“暴露”

公開された写真のなかのパク・ボムは、華やかなメイクとともに人形のようなビジュアルを披露し、カメラを見つめている。

特に、彼女は赤いリップで強烈でありながらも幻想的な雰囲気を醸し出し、視線を釘付けにした。

これに先立ち、パク・ボムは「過去にパク・サンダラが薬物使用の疑いで検挙されると、それを隠蔽するために私を薬物犯に仕立て上げた」という趣旨の主張を展開し、議論の中心に立った。

これに対し、パク・サンダラは即座に反論した。パク・サンダラは自身のSNSを通じて「薬物を使用した事実は全くない」ときっぱり否定した。

（写真＝パク・ボムInstagram）

続けて、議論を意識したかのように「彼女（パク・ボム）が1日も早く健康になることを願う」という短いコメントを付け加えた。

立場を明かした直後、パク・サンダラはパク・ボムのSNSアカウントのフォローを解除し、事実上“絶縁”した。2人は、去る2024年に2NE1の再結成を通じて、ファンを感動させたが、今回の暴露合戦によって、グループの今後にも暗雲が立ち込めることとなった。

なお、パク・ボムは再結成の活動中、健康上の理由で2025年8月からすべての活動を休止中だ。

◇パク・ボム プロフィール

1984年3月24日生まれ。2005年にYGエンターテインメントの練習生となり、2009年3月にガールズグループ2NE1のメンバーとしてデビューした。優れた歌唱力と個性的な歌声、愛らしいビジュアルで人気メンバーに。2016年のグループ解散後は所属事務所がなく、空白期に入った。2018年にD-Nationエンターテインメントと契約すると、ソロ歌手としてカムバックした。