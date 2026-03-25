2児の母・山田花子、息子たちが喜ぶ手作り晩ご飯公開「嬉しい献立」「兄弟の食べっぷりが気持ちいい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/25】お笑いタレントの山田花子が3月23日、自身のブログを更新。手作りの晩ご飯を公開した。
【写真】51歳吉本女芸人「兄弟の食べっぷりが気持ちいい」クリームシチューなど晩ご飯を頬張る息子2人
山田は「今日の晩ご飯は『クリームシチュー』」とつづり、食卓の様子を公開。メインのクリームシチューに加え、ケチャップが添えられたウィンナー、トマトとブロッコリーのサラダ、野菜とえのきの汁物、ふりかけのご飯が並んだ彩り豊かな献立を披露した。息子たちが美味しそうに頬張る写真とともに「久しぶりにクリームシチュー食べたら美味しいね」とコメントし、家族で温かい食卓を囲む、微笑ましい日常の風景を紹介している。
また、新喜劇の稽古が深夜開始であることに触れ「きっと終わるのは3時前ぐらいかな 女優は体力がいるわ」と、ユーモアを交えつつ苦労を明かした。
この投稿には「愛情たっぷりのご飯で美味しそう」「兄弟の食べっぷりが気持ちいい」「嬉しい献立」「幸せな夕食の時間が伝わってくる」「稽古が深夜開始で驚いた」といった反響が寄せられている。
山田は、2010年にトランペット奏者の福島正紀氏と結婚し、2012年6月に長男、2016年5月に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】51歳吉本女芸人「兄弟の食べっぷりが気持ちいい」クリームシチューなど晩ご飯を頬張る息子2人
◆山田花子、息子たちが喜ぶ手作り晩ご飯を公開
山田は「今日の晩ご飯は『クリームシチュー』」とつづり、食卓の様子を公開。メインのクリームシチューに加え、ケチャップが添えられたウィンナー、トマトとブロッコリーのサラダ、野菜とえのきの汁物、ふりかけのご飯が並んだ彩り豊かな献立を披露した。息子たちが美味しそうに頬張る写真とともに「久しぶりにクリームシチュー食べたら美味しいね」とコメントし、家族で温かい食卓を囲む、微笑ましい日常の風景を紹介している。
◆山田花子の投稿が話題
この投稿には「愛情たっぷりのご飯で美味しそう」「兄弟の食べっぷりが気持ちいい」「嬉しい献立」「幸せな夕食の時間が伝わってくる」「稽古が深夜開始で驚いた」といった反響が寄せられている。
山田は、2010年にトランペット奏者の福島正紀氏と結婚し、2012年6月に長男、2016年5月に次男を出産した。（modelpress編集部）
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