デビュー1年未満で異例の専属契約延長？“日本人メンバー所属”AHOF、報道に事務所がコメント
ボーイズグループAHOF（アホプ）側が、専属契約延長についての立場を明らかにした。
AHOFの所属事務所F&Fエンターテインメントは3月25日、「現在、メンバーおよび各所属事務所とグループ活動の延長について前向きに協議を進めている」とし、「具体的な内容については確定次第、ご案内する」と伝えた。
これに先立ち同日、韓国のあるメディアはAHOFが所属事務所と7年の専属契約延長に合意したと報じていた。
AHOFはSBSのオーディション番組『UNIVERSE LEAGUE』を通じて結成されたグループで、スティーブン、ソ・ジョンウ、チャ・ウンギ、ジャン・シュアイボ、パク・ハン、ジェイエル、パク・ジュウォン、ズアン、ダイスケの9人で構成されている。
昨年7月に1stミニアルバム『WHO WE ARE』でデビューし、グローバルに活発な活動を展開している。
所属事務所の公式コメント全文は以下の通り。
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こんにちは。F&Fエンターテインメントです。
グループAHOFの専属契約延長に関する立場をお伝えいたします。
当社は現在、メンバーおよび各所属事務所とグループ活動の延長について前向きに協議を続けております。
具体的な内容については確定次第、ご案内いたします。
ありがとうございます。
（記事提供＝OSEN）