岡田紗佳、タイトなリブニットでボディライン際立つ「理想的」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/03/25】モデルでプロ雀士としても活躍する岡田紗佳が3月24日、自身のInstagramを更新。タイトなリブニット姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳プロ雀士の美女「理想的」ぴたぴたリブニット姿
岡田は「最近のお仕事、極じゃんでポン」とつづり、3月20日に配信されたFOD・CS放送フジテレビONEスポーツバラエティー番組『極じゃんでポン』（金曜よる22時〜）に出演した際のオフショットを複数枚投稿。白のリブニットに黒の透け感のあるロングスカート、白のブーツを合わせたモノトーンなコーディネートを披露している。ワンショルダーのタイトなリブニットからは引き締まったボディラインが際立っている。
この投稿にファンからは、「スタイル抜群」「モノトーンなコーディネートも似合う」「スタイリッシュで素敵」「配信見ます」「お洒落に着こなしてる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳プロ雀士の美女「理想的」ぴたぴたリブニット姿
◆ 岡田紗佳、リブニットから美ボディライン際立つ
岡田は「最近のお仕事、極じゃんでポン」とつづり、3月20日に配信されたFOD・CS放送フジテレビONEスポーツバラエティー番組『極じゃんでポン』（金曜よる22時〜）に出演した際のオフショットを複数枚投稿。白のリブニットに黒の透け感のあるロングスカート、白のブーツを合わせたモノトーンなコーディネートを披露している。ワンショルダーのタイトなリブニットからは引き締まったボディラインが際立っている。
◆ 岡田紗佳の投稿に反響
この投稿にファンからは、「スタイル抜群」「モノトーンなコーディネートも似合う」「スタイリッシュで素敵」「配信見ます」「お洒落に着こなしてる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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