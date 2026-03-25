【宮下愛】 6月 発売予定 価格 通常版：25,300円 PLUM限定豪華版：27,500円

ピーエムオフィスエーは、フィギュア「宮下愛」を6月に発売する。価格は通常版が25,300円、PLUM限定豪華版が27,500円。

本製品は、アニメ「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」より、ノリの良い性格で面倒見がいいスマイル系スクールアイドル「宮下 愛」が、ソロ曲「めっちゃGoing!!」の衣装で1/7スケールフィギュア化したもの。

オレンジと黒を基調とした衣装はグロス塗装とグラデーションにより忠実に再現。腰元の大きな布はラメ入りクリアパーツで制作し雰囲気を盛り上げており、溢れ出るパッションを「ぎゅっ」と凝縮した、見ているだけで元気になる愛さんらしいフィギュアに仕上げている。

またPLUM直販で予約すると限定特典として「特製クリアファイル」が付属するほか、「めっちゃ笑顔（スマイル）Ver.」＆「テンアゲピースVer.」の2種の表情交換パーツが付属するPLUM限定豪華版も発売する。

「宮下愛」

PLUM限定豪華版「めっちゃ笑顔（スマイル）Ver.」「テンアゲピースVer.」表情交換パーツ

PLUM直販予約特典「特製クリアファイル」

仕様：塗装済み完成PVCフィギュア スケール：1/7スケール サイズ：全高 約230mm

(C)2022 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

※画像は試作品につき実際の商品とは異なります。