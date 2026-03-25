巻頭特集は装甲騎兵ボトムズ プラキット最前線。「月刊ホビージャパン2026年5月号」が3月25日に発売
【月刊ホビージャパン2026年5月号】 3月25日 発売 価格：1,760円
ホビージャパンは、雑誌「月刊ホビージャパン2026年5月号」を本日3月25日に発売する。価格は1,760円。
「月刊ホビージャパン2026年5月号」では巻頭特集として「装甲騎兵ボトムズ プラキット最前線」を掲載。ボトムズのスケールキットを展開中の4社「BANDAI SPIRITS／ウェーブ／マックスファクトリー／ボークス」の アイテムをピックアップして紹介し、メーカーごとの設計思想やプロポーション表現を作例とともに振り返っていく。
さらに特別付録として、小誌連載の公式外伝作品「装甲騎兵ボトムズ コマンドフォークト」の機体マーキングを収録した水転写デカールセットが同梱される。
「月刊 #ホビージャパン 5月号」見本誌到着！- ホビージャパン編集部 (@HobbyJapan_MAG) March 23, 2026
特集は「#装甲騎兵ボトムズ プラキット最前線【2026】」!!
主要4社の #ボトムズ キットが一挙集結！ メーカーごとの設計思想やプロポーションの違いを、10体を超える徹底作例とともに深掘りします!!
【3月25日(水)】発売https://t.co/s6IzYKCz5n pic.twitter.com/7dA4qAo9xl
(C)SUNRISE (C)サンライズ 協力：伸童舎