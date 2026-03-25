有権者に菓子折りを配ったとして書類送検された岐阜県本巣市の市議会議員が、検察の略式手続を拒否したことがわかりました。

【写真を見る】“菓子折りを配った”として書類送検された岐阜・本巣市の鍔本規之市議（77）が略式手続拒否 ｢罰金を納めるのではなく裁判で無罪を訴えていきます｣

（岐阜・本巣市 鍔本規之市議）

Q.警察に伝えたい事は？

「大概にせえよ。もし選挙違反じゃないとなったら私の名誉はどうなるんですか？」

岐阜県本巣市の鍔本規之市議（77）は、去年9月の市議選の告示前、有権者28人に支援者を通じてゼリーの詰め合わせを配った公職選挙法違反の疑いで、先週、書類送検されました。

検察の略式手続きを拒否「裁判で無罪を訴えていきます」

鍔本市議は有権者への寄附について、「20年以上前から慣習のように行っていた」と話していましたが、裁判を開かずに罰金を科す検察の略式手続きを拒否したことが分かりました。

鍔本市議はCBCの取材に、「今の法律がおかしい。罰金を納めるのではなく、裁判の中で、無罪を訴えていきます」とコメントしています。