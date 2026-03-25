加藤登紀子など豪華メンバーが参加！ 「ジブリをうたう その2」東京公演に行ってきた
スタジオジブリのトリビュートアルバム「ジブリをうたう その2」の発売を記念して、「武部聡志プロデュース『ジブリをうたう』 コンサート その2」が開催されました。
筆者は2026年3月13日に東京国際フォーラム ホールAで行われた東京公演を聴きに行きました。
武部聡志さんのプロデュースのもと、多彩なアーティストがジブリの名曲を歌い継ぐ一夜をご紹介します。
「武部聡志プロデュース『ジブリをうたう』コンサート その2」東京公演に行ってきました
会場に入ってまず印象に残ったのは、普段のライブとは少し異なる落ち着いた空気感。ジブリ作品やその音楽に親しんできた観客が多く集まっているように見えました。公演を通して特に印象に残ったのは、音響の良さです。
ボーカルの声や演奏の厚みが客席まで伝わり、ホール全体に音がきれいに広がっていました。ジブリ楽曲のメロディーの美しさが、より伝わってくるようでした。
武部聡志さんの編曲も印象に残りました。
華やかさがありながらも、もともと聴きなれたジブリ楽曲の魅力はそのまま、各アーティストの歌声や表現の違いが伝わってきました。
この日のステージは、1人の歌手が2曲ほど披露したあと、次の歌手へバトンを渡していくような流れで進んでいきました。途中のコラボレーションもあり、同じジブリ楽曲でも少しずつ印象が変わるのが興味深く感じられました。
GLIM SPANKYの「ひこうき雲」に感動
この日、特に強く記憶に残ったのはGLIM SPANKYの「ひこうき雲」です。演奏と歌声が重なった瞬間に、一気にその世界へ引き込まれる感覚がありました。感情を大きく動かされる場面で、思わず号泣。今回の公演の中でも、ひときわ印象に残る一曲でした。
なんだか素朴な草原を思わせるようなイメージが浮かび、ジブリアニメの感動も一緒によみがえってくるよう……！
加藤登紀子さんの歌声と、フィナーレが残した余韻
東京公演には映画『紅の豚』でマダム・ジーナ役を務めた加藤登紀子さんも出演しており、「さくらんぼの実る頃」と「時には昔の話を」を披露。オリジナルアーティストによる歌唱が、作品の記憶をより鮮明に呼び起こす場面となっていました。
終盤に印象に残ったのが、全員で披露された「やさしさに包まれたなら」です。ひとりひとりの歌声を聴いてきたあとに、最後は声が重なっていく流れが印象的でした。この日のコンサートは、ジブリの名曲を聴くだけでなく、それぞれの作品を思い出すきっかけにもなる時間でした。
帰り道まで余韻が続き、その日の印象が長く残る公演でした。
※写真撮影：田中聖太郎、樋口隆宏
詳細情報
【コンサート情報】
武部聡志プロデュース『ジブリをうたう コンサート その2』
[東京公演]
日時：2026年3月13日（金） 18:00開場／19:00開演
会場：東京国際フォーラム ホールA
出演：大原櫻子／加藤登紀子／Kalafina／GLIM SPANKY／玉井詩織（ももいろクローバーZ）／浪岡真太郎・大島真帆（Penthouse）／増田貴久／森崎ウィン
動員数：5,000名
【セットリスト】
M1. ⾵になる（映画「猫の恩返し」より）／⼤原櫻⼦
M2. ひとりぼっちはやめた（映画「ホーホケキョとなりの山田くん」より）／⼤原櫻⼦
M3. さよならの夏〜コクリコ坂から〜（映画「コクリコ坂から」より）／⼤原櫻⼦ × GLIM SPANKY
M4. Don’t Disturb Me（映画「アーヤと魔女」より）／GLIM SPANKY
M5. ひこうき雲（映画「風立ちぬ」より）／GLIM SPANKY
M6. 世界の約束（映画「ハウルの動く城」より）／森崎ウィン
M7. いのちの記憶 (映画「かぐや姫の物語」at 東京公演) ※時には昔の話を（映画「紅の豚」at ⼤阪公演）／森崎ウィン
M8. いつも何度でも（映画「千と千尋の神隠し」より）／森崎ウィン × Kalafina
M9. 時の歌（映画「ゲド戦記」より）／Kalafina
M10. Arrietty’s Song（映画「借りぐらしのアリエッティ」より）／Kalafina
M11. さくらんぼの実る頃（映画「紅の豚」より）／加藤登紀⼦(東京公演のみ)
M12. 時には昔の話を（映画「紅の豚」より）加藤登紀⼦(東京公演のみ)
M13. 風の谷のナウシカ（映画「風の谷のナウシカ」より）／⽟井詩織（ももいろクローバーZ）
M14. 夜明け〜朝ごはんの歌（映画「コクリコ坂から」より）／⽟井詩織（ももいろクローバーZ）
M15. 初恋の頃（映画「コクリコ坂から」より）／⽟井詩織（ももいろクローバーZ）× 浪岡真太郎・⼤島真帆（Penthouse）
M16. 地球儀（映画「君たちはどう生きるか」より）／浪岡真太郎・⼤島真帆（Penthouse）
M17. カントリー・ロード（映画「耳をすませば」より）／浪岡真太郎・⼤島真帆（Penthouse）× 増⽥貴久
M18. テルーの唄（映画「ゲド戦記」より）／増⽥貴久
M19. 上を向いて歩こう（コクリコ坂から）／増⽥貴久
Ec1
ルージュの伝⾔（映画「魔女の宅急便」より）／⼤原櫻⼦ × ⽟井詩織（ももいろクローバーZ） × 森崎ウィン × 松尾レミ (GLIMSPANKY)
Ec2
やさしさに包まれたなら（映画「魔女の宅急便」より）／ALL LINE UP