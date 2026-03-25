国会では、来年度予算案の審議が続いていますが、年度内成立は極めて厳しい情勢となっています。

高市首相はホルムズ海峡の安全な航行を確保するため、将来的に自衛隊が機雷の掃海などを行うかを問われ、停戦後の派遣の可能性に含みを持たせました。

高市首相

「将来的な可能性についてはその時その時の状況を見て、きっちりと法律にのっとって判断をし、決めていかなければならないことだと考えております」

参議院が少数与党の中、予算案の審議時間は27日までで39時間となる見通しですが、野党側が求める60時間台とは大きな開きがあります。自民党は年度内成立を最後まで模索し、次の土曜・日曜の審議を提案していますが、野党側は「無理に急ぐ必要はない」として拒否する方針です。

国民民主党・古川国対委員長

「ここに至ってもまだ政府与党の方は年度内成立にこだわっているようだが、ちょっと往生際が悪いなというふうに思いますね」

政府高官の一人が「年度内は基本、もう無理だと思う」、自民党幹部も「年度内にもう日程は残っていない」とする中、ある政権幹部は年度内成立が極めて困難な情勢について、高市首相も一定の理解を示しているとしています。

年度内成立を断念する場合、政府は27日にも暫定予算案を閣議決定する方針で、近く最終判断します。