アメリカのトランプ大統領は24日、イランから「贈り物」があったと述べ、ホルムズ海峡をめぐり何らかの譲歩があったことを示唆しました。

トランプ大統領「イランは我々に贈り物をくれた。きょう到着したのはとてつもなく高価で、とても大きな贈り物だ」

トランプ大統領は「贈り物」が指すものについて、「核関連ではなく、石油やガス関連」だと述べ、イランが事実上の封鎖を続けるホルムズ海峡をめぐり、何らかの譲歩があったことを示唆しました。

こうした中、アメリカのニュースサイト・アクシオスは、アメリカと仲介国がイランとの高官協議を早ければ26日にも開催することを検討していると報じました。

また、イスラエルメディアは、トランプ政権がアメリカとイランの1か月間の停戦を宣言し、その間に15項目の条件について協議する枠組みを目指していると報じました。

イランが核兵器の取得を目指さない確約やウラン濃縮の完全な停止、ホルムズ海峡の開放などが含まれ、その見返りとして、イランは全ての制裁解除などを得るなどと伝えています。

ただ、イランには極めて厳しい条件のため、「交渉の決裂」や「枠組みでは合意するが肝心の詳細は後回しとなる」ことが考えられるとしています。

一方、アメリカメディアは、トランプ政権が地上作戦にも対応できる精鋭部隊・陸軍の空挺部隊に中東への派遣を命じたと報じています。