元横綱 若乃花・花田虎上、小学校を卒業した娘と親子2ショット「袴姿とても似合ってますね」「可愛くて素敵」「ご卒業おめでとうございます」
元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が24日、自身のブログを更新。「今日は桃果の卒業式です！」とつづり、小学6年生の娘・桃果さん（もか）との記念ショットを披露した。
【写真】「袴姿とても似合ってますね」「可愛くて素敵」小学校を卒業した娘＆花田虎上の2ショット
「桃果は袴を着て学校に行きました」と明かし、華やかな袴で決めた桃果さんと並び満面の笑みを浮かべた2ショット写真をアップ。
別の投稿では、無事に卒業式が執り行われたことを報告。高校1年生の娘・百華さん（わか）も終わりがけに駆けつけたそうで、桃果さん、妻の倉実さん、百華さんとの家族4ショットも披露した。
虎上は「あと1年で卒業なのに前の学校から転校しようということになって、正直大丈夫なのか不安でしたが いい学校だったので私も安心してホッとしています。妻にも感謝です」と父心たっぷりにつづり、「さぁここからが6年間中学高校、桃果にとって本当勝負です！夢のため堅忍不抜を胸に」と、新生活がスタートする桃果さんにエールを送っていた。
コメント欄には「桃果ちゃん小学校ご卒業おめでとうございます」「袴姿とても似合ってますね」「袴姿で、パパさんとツーショット 可愛くて素敵ですね〜」「仲良し親子でほんとあたたかな家庭がみえます」「中学校に行っても頑張って下さいね」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
花田は、前妻の美恵子さんと1994年に結婚し、子ども4人を授かるも、2007年に離婚。倉実さんとは08年に再婚し、百華さん、桃果さんが誕生している。
【写真】「袴姿とても似合ってますね」「可愛くて素敵」小学校を卒業した娘＆花田虎上の2ショット
「桃果は袴を着て学校に行きました」と明かし、華やかな袴で決めた桃果さんと並び満面の笑みを浮かべた2ショット写真をアップ。
別の投稿では、無事に卒業式が執り行われたことを報告。高校1年生の娘・百華さん（わか）も終わりがけに駆けつけたそうで、桃果さん、妻の倉実さん、百華さんとの家族4ショットも披露した。
コメント欄には「桃果ちゃん小学校ご卒業おめでとうございます」「袴姿とても似合ってますね」「袴姿で、パパさんとツーショット 可愛くて素敵ですね〜」「仲良し親子でほんとあたたかな家庭がみえます」「中学校に行っても頑張って下さいね」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
花田は、前妻の美恵子さんと1994年に結婚し、子ども4人を授かるも、2007年に離婚。倉実さんとは08年に再婚し、百華さん、桃果さんが誕生している。