資産7億円の桐谷さん、保有株を紹介！配当金＆優待券あわせて「7%強の利回り」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が24日、自身のXを更新し、配当金と優待券をあわせた高利回りの保有株を紹介した。
【写真】7％の利回り！桐谷さんの保有株 優待券で買った便利な品物
定期的に保有株や優待品などを紹介している桐谷さんは今回、「23日は自転車で新宿に行き、いくつか優待券を使いました。まず最初に行ったのは、新宿パークタワーの中の薬ヒグチ(ファーマライズの優待券)」と保有株を紹介。
続けて「今506円で配当14円と優待券の2500円を合わせると7%強の利回り 500円券2枚使い、ヒグチの中のキャンドゥのものを6品(660円)と328円のヴイックスを頂きました」と伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【写真】7％の利回り！桐谷さんの保有株 優待券で買った便利な品物
定期的に保有株や優待品などを紹介している桐谷さんは今回、「23日は自転車で新宿に行き、いくつか優待券を使いました。まず最初に行ったのは、新宿パークタワーの中の薬ヒグチ(ファーマライズの優待券)」と保有株を紹介。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。