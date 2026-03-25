第1子出産の岡田結実、我が子との2ショットを初公開「本当にお母さんだ」「ママの顔になってるね」「もう縦抱きできるの？」
タレントの岡田結実（25）が24日、自身のインスタグラムを更新。2月に出産を報告していたわが子との2ショットを初めて公開した。
【写真】「ママの顔になってるね」我が子との2ショットを初公開した岡田結実
岡田は「なんだかんだ初めての赤ちゃんとのツーショット投稿」とつづり、わが子を抱いた2ショットを2枚アップ。
「日々ミルクを飲む量が増えていくのに成長を感じながらちりつものミルク缶とオムツのお金に驚いてます」と育児に奮闘する様子を明かし、「可愛い可愛いフェイラーさんからいただいたスタイとジェラピケのお洋服 いちごから恐竜まで我が家のお洋服は幅広く着させちゃう」とわが子への溺愛っぷりをのぞかせた。
“母の顔”にじませる岡田の投稿には、「ママの顔になってるね〜」「母とは思えない可愛さ」「スゲー 本当にお母さんだ」「もう縦抱きできるの？ 早いねー！」「応援してます」「無理せず頑張ってね」などの声が寄せられている。
岡田は2025年4月に自身のSNSで結婚を報告。今年2月にインスタで「この度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます」と発表した。
【写真】「ママの顔になってるね」我が子との2ショットを初公開した岡田結実
岡田は「なんだかんだ初めての赤ちゃんとのツーショット投稿」とつづり、わが子を抱いた2ショットを2枚アップ。
「日々ミルクを飲む量が増えていくのに成長を感じながらちりつものミルク缶とオムツのお金に驚いてます」と育児に奮闘する様子を明かし、「可愛い可愛いフェイラーさんからいただいたスタイとジェラピケのお洋服 いちごから恐竜まで我が家のお洋服は幅広く着させちゃう」とわが子への溺愛っぷりをのぞかせた。
“母の顔”にじませる岡田の投稿には、「ママの顔になってるね〜」「母とは思えない可愛さ」「スゲー 本当にお母さんだ」「もう縦抱きできるの？ 早いねー！」「応援してます」「無理せず頑張ってね」などの声が寄せられている。
岡田は2025年4月に自身のSNSで結婚を報告。今年2月にインスタで「この度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます」と発表した。