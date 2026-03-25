野性爆弾のロッシーのXから

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お笑いコンビ野性爆弾のロッシー（50）が、25日までにXを更新。小学校を卒業した長男へのメッセージをつづった長文を公開し、反響を呼んでいる。

ロッシーは「息子へ卒業おめでとう！　6年間いっぱい頑張ったね！　次からは、中学生！　楽しみだね！　頑張れ！」と祝福とエールの言葉を書き出し、卒業式の写真をアップ。「今思うと息子の6年間は、いろんな事があったね。まだまだ小さな1年生！　黄色い帽子で、デッカイ！　ランドセル背負ってさ、テクテク学校に行ってたのが、6年前だよ！」と愛息の小学校生活を振り返った。

コロナ禍でマスク着用やソーシャルディスタンスを余儀なくされた入学式をはじめ、その後の学校行事の思い出も回想。「何でやろ、頑張ってる息子の思い出振り返ってると、泣けて来る。嬉しい事やのに、涙がでるね。。不思議。そして、卒業！　頑張ったのは、息子なんだけど、パパも、涙が、、」と感極まり、「6年間いっぱいありがとう！たくさんたくさんたくさん、ええトコ見せてくれて、ありがとう！　パパの大好きな自慢の息子やで！」とメッセージを送った。

この投稿に「最高のパパですね」「ロッシーさんの息子さんへの愛情がビシビシ伝わりました　おめでとうございます　ロッシーさんの長文メッセージ素敵でした」「愛情あるなロッシーさん　あったかすぎる」「うちの長女も6年生で先週卒業式でした　ロッシーさんからの祝辞を読んで私もジーンときました」といったコメントが寄せられた。