お笑いコンビ野性爆弾のロッシー（50）が、25日までにXを更新。小学校を卒業した長男へのメッセージをつづった長文を公開し、反響を呼んでいる。

ロッシーは「息子へ卒業おめでとう！ 6年間いっぱい頑張ったね！ 次からは、中学生！ 楽しみだね！ 頑張れ！」と祝福とエールの言葉を書き出し、卒業式の写真をアップ。「今思うと息子の6年間は、いろんな事があったね。まだまだ小さな1年生！ 黄色い帽子で、デッカイ！ ランドセル背負ってさ、テクテク学校に行ってたのが、6年前だよ！」と愛息の小学校生活を振り返った。

コロナ禍でマスク着用やソーシャルディスタンスを余儀なくされた入学式をはじめ、その後の学校行事の思い出も回想。「何でやろ、頑張ってる息子の思い出振り返ってると、泣けて来る。嬉しい事やのに、涙がでるね。。不思議。そして、卒業！ 頑張ったのは、息子なんだけど、パパも、涙が、、」と感極まり、「6年間いっぱいありがとう！たくさんたくさんたくさん、ええトコ見せてくれて、ありがとう！ パパの大好きな自慢の息子やで！」とメッセージを送った。

この投稿に「最高のパパですね」「ロッシーさんの息子さんへの愛情がビシビシ伝わりました おめでとうございます ロッシーさんの長文メッセージ素敵でした」「愛情あるなロッシーさん あったかすぎる」「うちの長女も6年生で先週卒業式でした ロッシーさんからの祝辞を読んで私もジーンときました」といったコメントが寄せられた。