株安でも注目！初心者が長く持ちたい株主優待3選【3月27日・権利付き最終日に注目】
今年の3月権利付き最終日は3月27日今年も3月の権利付き最終売買日（3月27日）が間近に迫ってきました。3月は1年の中で最も対象となる銘柄が多いことから、これから優待投資を始めたい初心者にとって絶好のタイミングです。
優待は、配当や値上がり益とは異なり、実際に商品やサービスとして受け取れるため、「投資している実感」を得やすい点が特徴です。初めて株式投資に触れる人でも、楽しみながら続けやすい入り口と言えるでしょう。
株主優待を受け取るためには、「権利付き最終日」までに株を保有しておく必要があります。ただ、その翌営業日となる3月30日は「権利落ち日」となりますので、株価が下落する（一般的には配当金と同じ額が下落する）こともあるため、短期的な売買ではなく、中長期での保有を前提に考えることが重要です。
初心者が気を付ける優待ポイントは3つ初心者が優待銘柄を選ぶ際に意識したいポイントは大きく3つあります。1つ目は「使いやすさ」です。優待は実際に使ってこそ価値があるため、自分の生活に合っているかどうかが重要になります。東京に住んでいるのに、大阪で利用できる優待券は使い勝手が悪いですよね。
2つ目は「知名度と安心感」です。よく知っている企業であれば、事業内容もイメージしやすく、安心して保有しやすくなります。
3つ目は「安定性」です。業績が安定している企業は財務基盤もしっかりしているケースが多いことから、配当や優待の継続性も期待しやすく、初心者でも安心して長く保有できます。
まずは気になる1銘柄を見つけようなお、最初から複数銘柄に分散する必要はありません。まずは1銘柄を実際に保有し、優待を受け取る体験をすることで、投資の流れを理解することができます。優待は届く楽しみや使う楽しみがあるため、投資に対する心理的なハードルを下げてくれる点も大きなメリットです。
さらに、優待投資は「生活と投資を結びつける」役割もあります。普段利用しているサービスや店舗を提供する企業の株を保有することで、企業への理解が深まり、投資判断にも役立ちます。単なる金融商品としてではなく、生活の延長線上で投資を考えられる点が特徴です。
今回は、3月期決算企業の中から、知名度が高く初心者でも安心して選びやすい株主優待銘柄を3つ厳選しました。
サンリオ＜8136＞サンリオ＜8136＞は、ハローキティなど世界的キャラクターを軸にライセンス事業を展開し、テーマパークや物販も含めた収益基盤を持ちます。株主優待はテーマパーク入場券や商品割引などで、長期保有により保有価値を実感しやすい点が特徴です。コンテンツ価値の再評価や海外展開の進展により業績は回復基調にあり、IPビジネスの成長性と安定収益の両面から長期投資に適していると言えます。
JR東日本＜9020＞JR東日本＜9020＞は、首都圏を中心に鉄道網を展開しており、3月に消費税増税以外では約40年ぶりの運賃値上げを実施しました。株主優待では運賃・料金の割引券が付与されますので、通勤や旅行などで幅広く活用できます。利用機会が多く実用性が高い点が魅力で、事業の安定性も高く初心者にも分かりやすい銘柄です。
ソフトバンク＜9434＞ソフトバンク＜9434＞は、高配当銘柄として知られていますが、最近、優待制度（PayPayマネーライト）も導入されたことで魅力が増しました。通信事業を基盤とした安定収益が特徴で、配当と優待を合わせた総合利回りの高さが魅力です。
ソフトバンク経済圏において、日常的に使える優待で実用性も高い銘柄です。ちなみに、投資事業を行っているソフトバンクグループ＜9984＞とソフトバンク＜9434＞はグループ会社ですが、別の法人ですのでご注意を。
文：田代 昌之（金融文筆家）
新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。
(文:田代 昌之（金融文筆家）)