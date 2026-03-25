「正直、狙っていました」後藤啓介が衝撃告白。”W杯前の右肩上がり”は偶然ではなかった【日本代表／現地発】
その笑みに衝撃を受けた。
現地時間３月24日、日本代表がスコットランド戦に向けて始動--。ダンバートンFCのスタジアムで初練習を終えた後藤啓介（シント＝トロイデン）が見せたのは、“全てを計算してきた男”の表情だった。
昨年11月の代表戦を終えてからグッと調子を上げ、ベルギーリーグで二桁得点をマーク。26年ワールドカップを控えるタイミングで、こうして活躍できたのは偶然か、必然か。
練習後の囲み取材で、「ワールドカップが近づくにつれてゴールを量産。この巡り合わせについてどう思いますか」と問うと、大胆不敵な20歳のストライカーは笑みを浮かべて迷いなく「これを狙っていた」と告白をした。
「巡り合わせというか、正直、これを狙っていました。アンデルレヒトのフューチャーズ（U-23）にいる時はチャンスがなかった。新シーズン、トップチームで出れると考えていましたが、チャンスはなくて。前回の（伊藤）洋輝くんのようにラスト１年でポンポンポンと、自分はそれしかないと思っていて、そのための移籍（アンデルレヒト→シント＝トロイデン）でもありました」
ワールドカップ出場という夢は見るものではなく、自らの行動で叶えるもの。そうした強い意思を感じ取れた。
後藤の笑顔は、まさに“してやったり”。ただ、その表情に慢心はない。
「（ベルギーでの）ラスト10試合がすごく重要」
何をすべきか──。本人はすでに見据えている。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」
現地時間３月24日、日本代表がスコットランド戦に向けて始動--。ダンバートンFCのスタジアムで初練習を終えた後藤啓介（シント＝トロイデン）が見せたのは、“全てを計算してきた男”の表情だった。
昨年11月の代表戦を終えてからグッと調子を上げ、ベルギーリーグで二桁得点をマーク。26年ワールドカップを控えるタイミングで、こうして活躍できたのは偶然か、必然か。
「巡り合わせというか、正直、これを狙っていました。アンデルレヒトのフューチャーズ（U-23）にいる時はチャンスがなかった。新シーズン、トップチームで出れると考えていましたが、チャンスはなくて。前回の（伊藤）洋輝くんのようにラスト１年でポンポンポンと、自分はそれしかないと思っていて、そのための移籍（アンデルレヒト→シント＝トロイデン）でもありました」
ワールドカップ出場という夢は見るものではなく、自らの行動で叶えるもの。そうした強い意思を感じ取れた。
後藤の笑顔は、まさに“してやったり”。ただ、その表情に慢心はない。
「（ベルギーでの）ラスト10試合がすごく重要」
何をすべきか──。本人はすでに見据えている。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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