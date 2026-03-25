見附市役所近くに1988年オープンした『カフェ・ド・シモンズ』。

21歳のときに若くして自分の店を出したマスターの髙梨公英さんが生み出す、オリジナルの味付けがおいしいと多くのファンが通います。



メニューは、「パスタ」「グラタン」「ドリア」「ピザ」「ステーキ」「カレー」に「ケーキ」まで盛りだくさん。定番パスタだけでも15種類あるんです！





なかでも絶品とウワサなのが「タラコとキノコのクリームスパゲッティ」。

まずはきのこを炒め、そこへ上質なクリームと牛乳を加えます。チーズでコクととろみをプラスして、仕上げに新鮮なたらこを混ぜて完成です。



クリームは、食べやすさ・口当たりの良さを重視し、コクがあるけど食べ飽きない絶妙なバランス。ラーメンみたくツルッと食べやすい口当たりになるよう、マスターオリジナルの味付けに仕上げているそう。手でちぎって細かくしたタラコは、プチプチはじけてアクセントになっています。



ランチセットにはバケットが付いてくるので、ソースをすくって最後まで楽しめます。





季節感のある「おすすめランチ セット」もオススメ。

その時季ならではの食材を使った期間限定のパスタで、取材日は春キャベツを楽しむ「アサリとキャベツのアンチョビパスタ」。ベーコンとアサリの旨味とダシが染み出し、ほろ苦さと甘さの両方をそなえた春キャベツにマッチ！一足早く春気分を味わえる一皿です。





店内には、マスターの趣味であるミニカーやオブジェがたくさん。一歩踏み入れると、ここだけの落ち着いた空気に包まれるような気持ちになります。「親子でも友達でも、お喋りする場として使ってもらえたら」と話すマスター。料理はもちろんですが、お客さんを温かい眼差しで見守ってくれるマスターの人柄に惹かれるのかもしれませんね。



◇カフェ・ド・シモンズ

新潟県見附市昭和町2-6-28

問い合わせ先｜090-8873-0959

営業時間｜11:30～19:00 L.O.

定休日｜不定休