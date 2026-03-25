高市首相“ドナルド発言”「徹夜で考えた」　日米首脳会談めぐり国会で説明　ホルムズ海峡機雷除去への自衛隊派遣は明言避ける

国会では25日、日米首脳会談などをテーマにした集中審議が開かれていて、高市首相は、アメリカのトランプ大統領に対する冒頭の発言を「徹夜で考えた」と説明しました。

高市首相は、首脳会談で鍵となった「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけ」との発言について、理由や経緯を説明しました。

高市首相（参院予算委）：

さまざまな評価があることは、承知をいたしております。そのうえで、当日、渡米する飛行機の中で、徹夜で考えました。冒頭、何を申し上げるかということ、懸命に考えました。

参議院予算委員会で、高市首相は「戦争を平和に持っていけるのも、エネルギー市場やマーケットの混乱や政治・経済への影響を改善できるのもトランプ大統領の気持ちにかかっている。それを伝えた」と発言の真意を明かしました。

そして、会談の成果について、「日米同盟の質をさらに高める具体的な協力を確認できた」などと説明しました。

一方、今後、ホルムズ海峡の機雷除去のために自衛隊を派遣するかについては、「現時点で予断を持ってお答えすることは困難だ」として、あらためて明言を避けました。