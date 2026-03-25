世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）は２４日（日本時間２５日）、日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）が今月１５日に横浜ＢＵＮＴＡＩで行われたＷＢＣ世界ライトフライ級タイトルマッチの結果を正式に修正したと発表した。岩田翔吉（３０）＝帝拳＝が王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート（３５）＝タイ＝を破り１年ぶりの世界王座返り咲きに成功したが、８回負傷判定勝ちから８回１分３３秒ＴＫＯ勝ちへと変更された。これにより、岩田の戦績は１６勝（１３ＫＯ）２敗となった。

ＷＢＣによると、１９日にＷＢＣから正式な請願書が提出され、ＪＢＣが調査を開始。ビデオ分析により、ノックアウトの左目上のカットは第４ラウンドの５５秒頃に岩田が放った右フックによるものだと判断された。さらにバッティングが負傷の原因となった形跡もなく、負傷は有効なパンチによる結果だと結論づけられたという。

岩田は１６日の試合一夜明け会見で「４ラウンドでノックアウトが左目上をカットしたのはバッティングと判断されたが、ヒッティングだと思う。映像を見ても頭は当たっていない」とパンチでのカットを強調していた。

岩田の初防衛戦は７月か９月となる見通し。指名挑戦者の同級１位エリック・バディージョ（メキシコ）か休養王者のカルロス・カニサレス（ベネズエラ）との対戦が濃厚だ。