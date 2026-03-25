クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン（以下、KKDJ）は、4月24日に公開予定のアニメ映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」とコラボレーションし、映画の世界をコンセプトとしたコラボレーションドーナツ4種を「クリスピー・クリーム・ドーナツ」全店舗（※1）で、4月8日から期間限定で販売する。

また同期間限定で、「渋谷シネタワー店」が映画の世界を体験できる内装に変身するほか、数量限定のコラボバッグや購入者限定の特典などさまざまなコラボレーション施策を全店舗（※1）で展開する。

「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」は、イルミネーションと任天堂とユニバーサル・ピクチャーズによる新作アクションアニメ映画で、2023年に公開された「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」に続く作品。KKDJでは、日本上陸20周年を記念し、同作品とのコラボレーションを実施し、映画の“冒険の世界”を表現したコラボレーションドーナツを販売するほか、「食べて・見て・集めて」楽しめるさまざまな体験を届ける。

今回、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の物語の鍵ともなるキャラクター「マリオ」・「ヨッシー」・「チコ」をモチーフにした3種に加えて、スーパーマリオの世界を象徴する「ハテナブロック」をモチーフにしたドーナツの計4種のコラボドーナッツが登場する。

（※1）KKD店舗以外の一部小売店及び催事を除く。

4種のコラボドーナツが登場

販売期間：4月8日～5月26日（予定）※なくなり次第終了

「マリオ ストロベリー」

販売価格：388円（イートイン396円）

マリオカラーで包まれた、マリオをイメージしたリングドーナツ。ふわっとした生地をほんのり甘酸っぱいストロベリーアイシングで包んでいる。マリオの衣装をイメージした赤と青のスプリンクルと、映画のギャラクシー感を表現した小さな星型のシュガースプレーがトッピングされており、マリオのトレードマークである帽子ピックが飾られている。なおピックは食べられない。

「ヨッシー カスタード エッグ」

販売価格：410円（イートイン418円）

ヨッシーのタマゴをイメージしたドーナツ。ホワイトチョコでコーティングしたドーナツの上に、ヨッシーのタマゴの模様をイメージした楕円の緑色のプレートチョコをのせている。ドーナツの中には北海道産ミルク入りのカスタードクリームが入っており、見た目も本物にそっくりな、遊び心のある商品。

「チコ & ブルーベリー ギャラクシー」

販売価格：410円（イートイン418円）

映画の世界観を、本映画の重要キャラクターであるチコを主役に表現した特別な一品。ホワイトチョコでコーティングしたドーナツの上から、ピンクのストロベリーコーティングと黄色のプリン風味コーティングで銀河の不思議な世界を表現している。その上から宇宙に見立てたブルーベリーのジューシーなナパージュをコーティング。きらめく星の輝きをイメージした銀色のアラザンを散りばめ、カラフルなチコのモナカがのっている。

「ハテナブロック ボックス」（1個）

販売価格：540円（イートイン550円）

本商品は、スーパーマリオでおなじみの「ハテナブロック」をイメージした商品。本物の「ハテナブロック」のようなデザインの正方形のボックスにドーナツが1つ入っている、特別なボックスで登場する。カスタード風味コーティングのドーナツに「アイテム」のピックがランダムでついてくる。

「アイテム」は「ヨッシーのタマゴ」、「スーパーキノコ」、「ファイアフラワー」、「アイスフラワー」、「アカこうら」の5種類あり、ボックスを開けるまで中身がわからない、ワクワク感あふれる仕掛けとなっている。

※ピックは食べられません。

※BOX割は対象外となります。お好きなドーナツ（3個／6個／12個）には入れられません。

※コンボ割・ダブルコンボ割は対象外となります。

※ピックの種類はランダムとなります。

※各種プレゼントクーポンは対象外となります。

※クイックオーダー デリバリー (ピックアップは可)、各社デリバリーではご利用いただけません。

「渋谷シネタワー店」が映画の世界に入り込んだような空間に変身

コラボレーション期間中、マリオやヨッシーだけでなく、ピーチ姫やキノピオ、クッパJr.など映画に登場するさまざまなキャラクターたちが描かれた装飾で「渋谷シネタワー店」の店内を演出。映画の世界を表現した特別なフォトスポットも用意される。

※画像はイメージ

コラボを記念した商品も登場

今回のコラボレーションを記念して、コラボドーナツ3種に加え定番の「オリジナル・グレーズド 」や「チョコ クランチ」を詰め合わせた「ギャラクシー ダズン ハーフ（6個）」を、映画の世界を描いた限定デザインのボックスで提供する。なお、限定ボックスはなくなり次第終了となる。合わせて、コラボデザインのエコバッグが4,000枚限定で販売される。

「ギャラクシー ダズン ハーフ（6個）」

販売期間：4月8日～5月26日（予定）※なくなり次第終了

販売価格：1,825円（イートイン1,859円）

映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」をイメージしたドーナツ「マリオ ストロベリー」、「ヨッシー カスタード エッグ」、「チコ & ブルーベリー ギャラクシー」の3種に、定番の「オリグレ」と「ダブル チョコ クランチ」を合わせた6個入り。

※コラボデザインボックスはなくなり次第終了。通常ボックスでの提供になる可能性がある。

「ギャラクシー ボックス（3個）」

販売期間：4月8日～5月26日（予定）※なくなり次第終了

販売価格：1,177円（イートイン1,199円）

映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の登場キャラクターをイメージしたドーナツのボックス。「マリオ ストロベリー」、「ヨッシー カスタード エッグ」、「チコ & ブルーベリー ギャラクシー」の3種入り。

購入者特典

「ギャラクシー ダズン ハーフ（6個）」を購入した人に、ここでしか手に入らない限定デザインのステッカーがもらえる特別キャンペーンも実施される。ステッカーはコラボドーナツとリンクしたキャラクター「マリオ」・「ヨッシー」・「ロゼッタ＆チコ」の3種類で、1箱購入につきランダムで1枚配布される。

「スーパーマリオコラボBOX購入者限定ステッカー」

配布期間：4月8日～なくなり次第終了

配布条件：「ギャラクシー ダズンハーフ（6個）」を店頭にて購入した人（QOピックアップも含む）。

※コラボドーナツを単品で購入いただいた方は対象外です。

※1箱につき1枚、種類はお選びいただけません。

※デリバリーでご購入いただいた方、催事及びKKD店舗以外の小売店でのご購入は対象外です。

※配布は先着順となります。なくなり次第終了です。

コラボ商品

「コラボ エコバッグ」

販売期間：4月8日～※なくなり次第終了

販売価格：1,980円

販売店舗：クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗（KKD店舗以外の一部小売店及び催事を除く）

映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」デザインの限定バッグ。クリスピー・クリームのハーフボックス（ドーナツ6個用）が最大で4箱入る。大容量なうえに肩にかけられる長さなので、買い物にもぴったり。

ドーナツと同時に購入すると表示価格よりお得になる。購入は1回のお会計につき5枚まで。詳細は店舗にて確認してほしい。

マリオ役を担当する俳優の宮野 真守さんのメッセージ到着

映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」でマリオ役を担当する俳優の宮野 真守さんより、メッセージも到着している。

【宮野 真守さん メッセージ】

映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」と「クリスピー・クリーム・ドーナツ」がスペシャルコラボ！ 僕が声優をつとめている「マリオ」をテーマにしたドーナツや、映画でも大活躍する「ヨッシー」、「チコ」をモチーフにした、映画の世界観たっぷりのドーナツが登場します。どれも見た目が可愛すぎてもったいなくて食べられない……！

さらに、マリオの世界ではおなじみの「ハテナブロック」もドーナツに！ 何が出てくるかわからないところが本物の「ハテナブロック」みたいでワクワクが止まりません！ ぜひ映画と一緒に、このスペシャルなコラボレーションを思いっきり楽しんでください！

＜宮野真守（みやの・まもる）さん プロフィール＞

1983年6月8日生まれ 埼玉県出身。声優・俳優・アーティスト・歌手。2001年に海外ドラマ「私はケイトリン」の吹き替えで声優デビュー。

近年では、「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」（2023年）のマリオ役、「キン肉マン 完璧超人始祖編」（2024～2025年）のキン肉マン役など話題作で主演を務める。

俳優としても2026年の劇団☆新感線「アケチコ！～蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島～」の主演・アケチコ五郎役、映画「パリピ孔明 THE MOVIE」（2025年）のMCマモ役など話題作に出演。2008年、シングル「Discovery」でキングレコードよりデビューを果たす。

※お好きなドーナツ12個に『マリオ ストロベリー』『ヨッシー カスタード エッグ』『チコ＆ブルーベリー ギャラクシー』は合計6個まで入れられます。7個以上ご購入いただくことはできません。

※店舗により価格が異なる場合がございます。

※販売方法は予告なく変更になることがございます。予めご了承ください。

※価格は税込み価格です。

※なくなり次第終了となります。

(C) Nintendo and UCS LLC