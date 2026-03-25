◆米大リーグオープン戦 ドジャース０―３エンゼルス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、オープン戦最終戦の本拠地・エンゼルス戦に「１番・投手」でスタメン出場し、投げては５回途中で８６球を投げて４安打３失点ながら１１三振の奪三振ショーを見せ、打っても２打数１安打で３試合連続安打をマークした。ワールドシリーズ３連覇を狙うドジャースはこの日のオープン戦最終戦で敗れたが、オープン戦の成績が２０勝９敗、２分けでアリゾナ州でキャンプを行う１５チームによるオープン戦「カクタスリーグ」で最高勝率に輝いて優勝した。

「投手・大谷」は圧巻だった。オープン戦初登板だったＷＢＣ終了後の１８日（同１９日）にアリゾナ州のキャンプで本拠地・ジャイアンツ戦では、５回途中で６１球を投げ、１安打無失点、４奪三振の好投を見せ、最速も９９・９マイル（約１６０・８キロ）をマーク。チームの開幕５戦目となる３１日（同４月１日）の本拠地・ガーディアンズ戦の先発も内定した。

この日は初回からエンジン全開で先頭のネト、トラウトから２者連続三振。２回無死一、二塁からはイニングをまたいで圧巻の６者連続三振を奪った。４回も無死一塁から３者連続三振。５回は先頭から３者連続安打を浴びて降板し、その後の投手が走者を返したため、失点は「３」が記録されたが、４回３分の０で１２個のアウトを奪ったが、１１個が三振という奪三振ショーだった。オープン戦は２登板で防御率３・２４。３年ぶりの開幕ローテ入りへ順調な調整をした。

打っては４回先頭の２打席目に右前安打。３試合連続安打となった。オープン戦は５試合の出場で本塁打こそ出なかったが、打率は３割８厘で、ＯＰＳは・８１９。オープン戦こそ２３年以来３年ぶりにノーアーチに終わったが、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では３本塁打を放っており、打撃の状態も決して悪くはない。

２６日（同２７日）の本拠地・ダイヤモンドバックス戦で開幕投手を託される山本由伸投手（２７）は、オープン戦３登板で２勝無敗、防御率２・７９。ＷＢＣでも登板しており、２年連続開幕勝利へ向けて順調にステップを踏んでいる。

一方で不安材料を残しているのが佐々木朗希投手（２４）。オープン戦では４試合に登板も、防御率は１５・５８。３試合で１度降板してから再びマウンドに上がる再登板となるなど、制球に苦しんで精彩を欠いている。チームの４戦目となる３０日（同３１日）の本拠地・ガーディアンズ戦での先発が内定しているが、急ピッチでの修正が不可欠になっている。