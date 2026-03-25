3児の母・小倉優子、100均の容器で作る喫茶店風プリン披露「想像以上のクオリティ」「家庭的なゆうこりん素敵」の声
【モデルプレス＝2026/03/25】タレントの小倉優子が3月24日、自身のInstagramを更新。手作りプリンを作る動画を公開した。
【写真】42歳3児のママタレ「想像以上のクオリティ」100均の容器で作ったプリン
小倉は「すが入らない！失敗しない固めプリン」「＃お菓子作り ＃手作りおやつ」とつづり、空気の穴の「す」が入りにくいプリンの作り方を紹介。動画中には「100均の容器で作ります！」と記され、卵液を流し入れる様子が公開されている。
またレシピの手順とともに「失敗しないコツ（ここ大事）」ともコメントし、「 卵は泡立てない（すが入る原因）」「必ずこす（なめらかになる）」「お湯はしっかり熱い状態で」とプリン作りのポイントも投稿している。
この投稿にファンからは「想像以上のクオリティ」「家庭的なゆうこりん素敵」「料理上手ですごすぎる」「レシピ教えてくれるなんて」などといった声が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】42歳3児のママタレ「想像以上のクオリティ」100均の容器で作ったプリン
◆小倉優子、手作りプリンレシピ公開
小倉は「すが入らない！失敗しない固めプリン」「＃お菓子作り ＃手作りおやつ」とつづり、空気の穴の「す」が入りにくいプリンの作り方を紹介。動画中には「100均の容器で作ります！」と記され、卵液を流し入れる様子が公開されている。
◆小倉優子の手作りプリン動画に反響
この投稿にファンからは「想像以上のクオリティ」「家庭的なゆうこりん素敵」「料理上手ですごすぎる」「レシピ教えてくれるなんて」などといった声が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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