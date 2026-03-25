新山千春、新愛車と2日間で約1000キロの旅へ 乗車ショットに「かっこよすぎ」「運転してる姿が絵になる」の声
【モデルプレス＝2026/03/25】タレントの新山千春が3月24日、自身のInstagramを更新。納品されたばかりの愛車との約1000キロの旅を報告し、反響を呼んでいる。
【写真】45歳美人タレント「かっこよすぎ」カスタム施した新愛車
3月9日の投稿で、約20年愛用のJeepから乗り換えた新愛車「再再販ランクル70」を紹介していた新山。この納車されたばかりの愛車で「相棒と2日間で約1000キロの旅してきました！」と報告し、運転席に座った写真などを複数枚投稿した。
道中では、同じ車種のドライバーから合図を送られたエピソードも紹介し「心地良いコミュニケーションがうまれることもランクルならでは？まだ私は70初心者ですが楽しんでいます」と充実した旅の様子をつづっている。
この投稿に「1000キロのドライブすごい」「ランクル似合いすぎる」「かっこよすぎ」「アクティブな休日で素敵」「運転してる姿が絵になる」「これからの相棒との旅の報告が楽しみ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆新山千春、愛車に乗った姿を披露
3月9日の投稿で、約20年愛用のJeepから乗り換えた新愛車「再再販ランクル70」を紹介していた新山。この納車されたばかりの愛車で「相棒と2日間で約1000キロの旅してきました！」と報告し、運転席に座った写真などを複数枚投稿した。
◆新山千春の投稿に反響
この投稿に「1000キロのドライブすごい」「ランクル似合いすぎる」「かっこよすぎ」「アクティブな休日で素敵」「運転してる姿が絵になる」「これからの相棒との旅の報告が楽しみ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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