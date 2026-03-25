吉川愛、個性光る手書きイラストが話題「体どうなってるの？」「壁ドンの概念が変わりました」
【モデルプレス＝2026/03/25】女優の吉川愛が3月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。手書きの絵を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】26歳女優「体どうなってるの？」中毒性ある“壁ドン”イラスト
吉川は「私が描きました」とつづり、自身の投稿を引用する形でイラストを公開。「壁ドン」と文字が添えられた、独特なタッチで描かれた人物のイラストを披露した。
また、フィード投稿では「ここ最近の私」として同イラストを含む、様々な写真を公開している。
この投稿に、ファンからは「センスが独特で最高」「斬新過ぎます」「画伯の新作待ってました」「体どうなってるの？」「グッズ化してほしいくらいの中毒性ある」「可愛くて癒やされる」「壁ドンの概念が変わりました」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳女優「体どうなってるの？」中毒性ある“壁ドン”イラスト
◆吉川愛、個性が光るイラスト披露
吉川は「私が描きました」とつづり、自身の投稿を引用する形でイラストを公開。「壁ドン」と文字が添えられた、独特なタッチで描かれた人物のイラストを披露した。
また、フィード投稿では「ここ最近の私」として同イラストを含む、様々な写真を公開している。
◆吉川愛の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「センスが独特で最高」「斬新過ぎます」「画伯の新作待ってました」「体どうなってるの？」「グッズ化してほしいくらいの中毒性ある」「可愛くて癒やされる」「壁ドンの概念が変わりました」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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