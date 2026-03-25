今日25日は九州から近畿の広い範囲で雨が降っています。午後は東海や関東も雨のエリアが広がり、太平洋沿岸部ほど雨や風が強まる所もあるでしょう。明日26日は西から天気は回復しますが、関東はぐずつく見込みです。東京の桜は冷たい雨で満開まで足踏みとなるでしょう。

今日25日 九州南部で雨脚強まる 奄美地方では記録的大雨も

今日25日は前線を伴った低気圧が九州南部を東へ進んでいます。

鹿児島県の奄美地方では局地的に激しい雨や強い雨が降り、鹿児島県鹿児島郡十島村の諏訪之瀬島では午前6時までの24時間降水量が170.5ミリとなり、2014年の統計開始以来、3月としては最も多い雨量を記録しました。奄美地方では大雨によって地盤の緩んでいる所がありますので、昼過ぎにかけて土砂災害にご注意ください。





午前11時現在、九州から近畿の広い範囲で雨が降っています。午後は東海や関東も雨のエリアが広がり、太平洋沿岸部ほど雨や風が強まる所もあるでしょう。帰宅時間帯は九州北部から関東まで広い範囲で傘が必要です。北日本は広く晴れますが、東北南部では夜遅くなると雨の降る所があるでしょう。

明日26日 西日本はお花見日和 関東は冷たい雨 桜満開まで足踏みか

明日26日は西日本の雨は明け方までにはやんで、天気は回復に向かうでしょう。日差しと暖かさで桜の開花、満開ラッシュとなるでしょう。東海も雨は朝までで、日中は春の陽気となり、桜が見ごろに近づきそうです。

一方、関東や東北の太平洋側は断続的に雨で、ぐずつくでしょう。雨の地域ほど気温が上がりにくく、東京は15℃を下回る見込みです。

東京の桜は19日に開花発表があり、明日26日でちょうど1週間となりますが、冷たい雨で満開まで足踏みとなるでしょう。花冷えとなる分、4月に入ってもしばらくは桜が楽しめそうです。