日本相撲協会は２５日、大相撲夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の番付編成会議と臨時理事会をエディオンアリーナ大阪で開き、春場所で１４場所ぶり３回目の優勝を果たした関脇霧島（２９）＝本名・ビャンブチュルン・ハグワスレン、モンゴル出身、音羽山＝の大関再昇進を満場一致で正式に決めた。

昇進伝達式は宿舎を構える大阪・堺市の出雲大社大阪分祀で行われ、使者を務めた伊勢ノ海親方（元前頭北勝鬨）、浦風親方（元前頭敷島）を前に、霧島は「謹んでお受けいたします。さらなる高みを目指して一生懸命努力します」と口上を述べた。

口上は師匠の音羽山親方（元横綱鶴竜）が考案し、「目指すところを言葉にして、シンプルで分かりやすいものにした」と説明した。

霧島は「何よりもうれしい。苦しい時に親方、部屋の若い衆、家族、応援してくれる方の支えが力になった」と感謝した。過去、モンゴル出身で昇進した大関は全員が横綱になっている。「稽古が大事。今までやってきたことをしっかえりできれば」と先を見据えた。

春場所は「もう一度万歳をしたい」という６歳の長女アヤゴーちゃんとの約束を果たした格好。千秋楽後には新たな約束として「次に優勝した時はパレードで裸はダメ」と言い渡された苦笑した。霧島は春場所の優勝パレードカーに、異例の締め込み姿で搭乗し、話題を集めていた。

霧島は１２場所ぶりの大関復帰。平幕以下まで落ちた大関経験者の再昇進は、現行のカド番制度となった１９６９年名古屋場所以降では魁傑、照ノ富士に続く３人目となった。