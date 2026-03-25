子どもが家に友達を連れてくると、なかには失礼な子もいるようで？ 今回は、そんな友達にハッキリ言ったお母さんのエピソードをご紹介します。

男の子はエスカレートする？

「息子が小学生になり、友達を家に連れてくるようになりました。最初に連れてきた友達は礼儀正しいいい子で何のストレスもなかったのですが、徐々に失礼な友達も増えてきて……。

挨拶はしないか、ものすごく小さな声。お菓子を出してもお礼も言わず勝手に食べる。慣れてきたのか、冷蔵庫を勝手に開けジュースを飲むなど、目に余る行動も増えてきました。部屋がおもちゃで散らかっていたので、帰り際に『後片付けして帰ってね』と声をかけたら、なんと舌打ちされました。さすがに我慢の限界に……。

『人の家を散らかして片付けもできないような子、もう家には入れないよ！』と子ども相手に怒りました。私が怒ると思っていなかったのか、その子は唖然としながらも謝ってきました。ちゃんと謝罪はできたので、次から家に来たときは私が一から教育しました。

『挨拶は？』『ちゃんと手洗いなさい！』『人の家の冷蔵庫は開けちゃダメ！』など。肝っ玉母ちゃんかってくらいガミガミ注意しまくりました。その甲斐あって、今はみんないい子に過ごしてくれるようになりましたが。

こっちがハッキリ言わないと、男の子ってエスカレートする気がします。他人の子どもをしつけるなんて……と思ったこともあるけど、息子の友達だし、怒ったらちゃんと言うことは聞いてくれたので。もし、怒ってもバカにするような子だったら、間違いなく出禁です」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2026年1月）

▽ 小学生になると交友関係が広がりますよね……。なかには、友達の家にお邪魔したときの過ごし方を、ちゃんと親御さんから教わっていない子も。叱って言うことを聞いてくれる子ならいいですが、そうじゃない場合は出禁にするしかないですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。