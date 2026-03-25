２５日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は続伸している。米原油相場先物が急落したことを受け、インフレ高進を見込んだ債券の売り持ち高を解消する目的の買いが入った。



米国がイランに対し停戦協議をするとの期待が膨らみ、ＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の期近物は大きく水準を切り下げた。２５日アジア時間では１バレル＝８６ドル台で推移する場面があり、原油高に伴う物価上昇圧力への警戒感が和らいだ。



日銀は同日、定例の国債買い入れオペの実施を通知した。対象は「残存期間３年超５年以下」と「同５年超１０年以下」、「同１０年超２５年以下」、物価連動債の４本で、オファー額は予定通りとなった。



先物９月限は前営業日比１３銭高の１３１円１４銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１５ポイント低い２．２５０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS