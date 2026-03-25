・チタン工業が急速人気化、ペロブスカイト太陽電池の熱拡散問題で活躍期待

・トヨタが一時４％超す上昇、豊田織へのＴＯＢが成立

・野村原油など原油ＥＴＦが安い、米イラン停戦協議期待でＷＴＩは一時８６ドル台に下落

・イビデンが大幅続伸、豊田織に対するＴＯＢへの応募で投資有価証券売却益を計上へ

・ｎｏｔｅが大幅続伸、カドカワと資本・業務提携し第三者割当増資を実施へ

・フォトシンスはＳ高、ＡＷＳジャパンのフィジカルＡＩ開発支援プログラムに採択

・Ｓｙｎｓが４日ぶり反発、ＪＡＸＡの宇宙戦略基金第２期に採択

・キャピタルＡがカイ気配スタートで急上昇、１０～３月期業績大幅上方修正と増配を好感

・ＴＭＮが急速人気化し底値圏離脱が鮮明、ＮＥＣやトヨタファイナンスとの協業を材料視

・アドテスト、東エレクなど半導体製造装置関連が高い、ナスダック安もアプライドなど米半導体株高が追い風



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS