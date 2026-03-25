『スノードームタウン』（講談社）の1巻が3月23日（月）に発売される。

【画像】高岡市出身の漫画家による“架空の高岡市”を描く青春ＳＦ

高岡市出身の漫画家・加納梨衣により「モーニング」にて連載中の『スノードームタウン』。10年間雪が降り続き、街の外には出られないという“架空の高岡市”を舞台に描く、息苦しくも瑞々しい青春ＳＦコミック。第1巻が全国書店、ネット書店、電子書店で発売。

富山県に暮らす高校2年生の「あこ」と「多古」。二人の夢は、合作の小説で賞を獲り、上京すること。それは多古の文才をもってすれば手が届くはずのものだったが、彼らが住む高岡市はこの10年、雪が降り続く異常気象に見舞われ、街の外には出られない状況に。出ようとすれば命にもかかわることになると噂され、二人は身動きがとれない。雪に囚われた街で、二人は夢を膨らませるだけ膨らませるが、そんな彼らの周囲では怪しい出来事が起き始め…。

本作を手がけるのは、『スローモーションをもう一度』『機動戦士ガンダム バンディエラ』、そして『カノジョは今日もかたづかない』などの加納梨衣。富山県高岡市出身で、「自分のふるさとがずっと変わらないでいてほしい」という思いが、作品を描く動機となった。

故郷・高岡市では、3月24日～31日まで、高岡市立中央図書館（高岡市末広町1－7、ウイング・ウイング高岡2階）で『スノードームタウン』複製原画と作者直筆サイン色紙の展示を開催。JR高岡駅前という立地もあり、春休みのこの時期に作中で描かれる高岡の風景や文化を通して、地域の魅力を改めて感じる機会となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）