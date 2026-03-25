25日前引けの日経平均株価は続伸。前日比1364.17円（2.61％）高の5万3616.45円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1474、値下がりは82、変わらずは23と、値上がり銘柄の割合が90％を超える全面高商状だった。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を212.59円押し上げ。次いで東エレク <8035>が187.52円、アドテスト <6857>が169.80円、フジクラ <5803>が63.01円、ファストリ <9983>が47.33円と続いた。



マイナス寄与度は13.04円の押し下げでリクルート <6098>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が7.86円、バンナムＨＤ <7832>が3.41円、野村総研 <4307>が2.91円、ベイカレント <6532>が2.61円と並んだ。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は鉱業の1業種のみ。値上がり率1位は保険で、以下、非鉄金属、ガラス・土石、銀行、建設、電気・ガスと続いた。



株探ニュース

