25日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数1321、値下がり銘柄数137と、値上がりが優勢だった。



個別ではリバーエレテック<6666>、ぷらっとホーム<6836>がストップ高。地盤ネットホールディングス<6072>は一時ストップ高と値を飛ばした。神田通信機<1992>、中村屋<2204>、日本マクドナルドホールディングス<2702>、エスビー食品<2805>、クリヤマホールディングス<3355>など20銘柄は昨年来高値を更新。チタン工業<4098>、ジーデップ・アドバンス<5885>、川崎地質<4673>、明海グループ<9115>、ＡＩメカテック<6227>は値上がり率上位に買われた。



一方、サインポスト<3996>、日本オラクル<4716>、ホテル、ニューグランド<9720>、昴<9778>が昨年来安値を更新。ハマイ<6497>、昭和パックス<3954>、バナーズ<3011>、オープンドア<3926>、光陽社<7946>は値下がり率上位に売られた。



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