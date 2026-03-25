25日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比9.3％増の2854億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同12.7％増の2080億円だった。



個別ではＮＺＡＭ 日経平均高配当株５０ <531A> 、ＮＺＡＭ 海外債券（為替ヘッジなし） <539A> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 <541A> が新高値。ｉシェアーズユーロ建て投資適格社債ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2623> 、ＮＺＡＭ Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <533A> 、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> 、ＮＺＡＭ 米国国債７－１０年（為替ヘッジなし） <538A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が11.76％高、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が7.24％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> が7.21％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> が6.68％高、ＮＺＡＭ 先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> が6.11％高と大幅な上昇。



一方、ＮＺＡＭ ＲＥＩＴ指数（２・５・８・１１月決算型） <530A> は23.60％安、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 高クーポン <492A> は5.79％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は5.72％安、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> は5.26％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> は4.93％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1364円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1245億1700万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1074億7800万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が232億8700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が179億9000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が136億5000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が94億7500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が73億8900万円の売買代金となった。



株探ニュース

