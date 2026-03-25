25日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数475、値下がり銘柄数90と、値上がりが優勢だった。



個別ではＰｈｏｔｏｓｙｎｔｈ<4379>、ＰＯＰＥＲ<5134>、アスタリスク<6522>、売れるネット広告社グループ<9235>がストップ高。ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>、ＥｄｕＬａｂ<4427>は一時ストップ高と値を飛ばした。ステラファーマ<4888>、タカヨシホールディングス<9259>など3銘柄は昨年来高値を更新。アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>、ｎｏｔｅ<5243>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>は値上がり率上位に買われた。



一方、インフォメティス<281A>がストップ安。ＪＳＨ<150A>、ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングス<7674>は昨年来安値を更新。イメージ情報開発<3803>、パワーエックス<485A>、カウリス<153A>、シンカ<149A>、オキサイド<6521>は値下がり率上位に売られた。



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