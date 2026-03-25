ETF売買代金ランキング＝25日前引け
25日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 124517 29.4 47560
２. <1357> 日経Ｄインバ 23287 -3.5 4856
３. <1321> 野村日経平均 17990 5.8 55700
４. <1540> 純金信託 14926 23.3 21955
５. <1360> 日経ベア２ 13650 -23.9 119.4
６. <1458> 楽天Ｗブル 9475 19.3 56560
７. <1579> 日経ブル２ 7389 24.5 512.5
８. <1306> 野村東証指数 6924 -16.1 3827
９. <1671> ＷＴＩ原油 5806 4.0 4694
10. <1542> 純銀信託 4541 10.5 32570
11. <1475> ｉＳＴＰＸ 3322 53.1 373.7
12. <2036> 金先物Ｗブル 3236 37.6 191950
13. <2644> ＧＸ半導日株 3001 109.4 3154
14. <1329> ｉＳ日経 2827 -16.6 5540
15. <1568> ＴＰＸブル 2649 -3.8 799.0
16. <314A> ｉＳゴールド 2004 -1.1 345.5
17. <2038> 原油先Ｗブル 1862 -41.7 2569
18. <1489> 日経高配５０ 1835 72.3 3144
19. <1330> 上場日経平均 1707 -11.5 55750
20. <1326> ＳＰＤＲ 1654 -21.0 66910
21. <1615> 野村東証銀行 1613 304.3 587.4
22. <1320> ｉＦ日経年１ 1495 -1.3 55470
23. <1459> 楽天Ｗベア 1305 -29.7 196
24. <1328> 野村金連動 1304 15.6 17275
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1029 -8.1 73000
26. <1699> 野村原油 1001 -29.1 570.3
27. <1358> 上場日経２倍 966 -62.9 90700
28. <1655> ｉＳ米国株 939 78.9 754.4
29. <200A> 野村日半導 935 78.1 3102
30. <1356> ＴＰＸベア２ 719 -53.4 143.1
31. <1308> 上場東証指数 651 -61.8 3781
32. <1343> 野村ＲＥＩＴ 623 -14.2 2086.5
33. <1346> ＭＸ２２５ 620 -7.5 55350
34. <1398> ＳＭＤリート 545 51.8 1973.5
35. <2559> ＭＸ全世界株 535 97.4 25990
36. <1305> ｉＦＴＰ年１ 480 -41.7 3868
37. <1545> 野村ナスＨ無 468 -27.8 38770
38. <513A> ＧＸ防衛日株 465 -32.8 903
39. <1571> 日経インバ 417 -38.8 383
40. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 409 -1.0 1063
41. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 404 -44.4 52380
42. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 384 -57.7 697.0
43. <1541> 純プラ信託 370 -31.5 9210
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 366 -69.4 30150
45. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 345 22.3 121
46. <1369> Ｏｎｅ２２５ 339 0.0 53820
47. <1348> ＭＸトピクス 337 -26.7 3776
48. <2243> ＧＸ半導体 313 7.2 2998
49. <2039> 原油先物ベア 293 -6.4 554
50. <1580> 日経ベア 282 -5.7 1018.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 124517 29.4 47560
２. <1357> 日経Ｄインバ 23287 -3.5 4856
３. <1321> 野村日経平均 17990 5.8 55700
４. <1540> 純金信託 14926 23.3 21955
５. <1360> 日経ベア２ 13650 -23.9 119.4
６. <1458> 楽天Ｗブル 9475 19.3 56560
７. <1579> 日経ブル２ 7389 24.5 512.5
８. <1306> 野村東証指数 6924 -16.1 3827
９. <1671> ＷＴＩ原油 5806 4.0 4694
10. <1542> 純銀信託 4541 10.5 32570
11. <1475> ｉＳＴＰＸ 3322 53.1 373.7
12. <2036> 金先物Ｗブル 3236 37.6 191950
13. <2644> ＧＸ半導日株 3001 109.4 3154
14. <1329> ｉＳ日経 2827 -16.6 5540
15. <1568> ＴＰＸブル 2649 -3.8 799.0
16. <314A> ｉＳゴールド 2004 -1.1 345.5
17. <2038> 原油先Ｗブル 1862 -41.7 2569
18. <1489> 日経高配５０ 1835 72.3 3144
19. <1330> 上場日経平均 1707 -11.5 55750
20. <1326> ＳＰＤＲ 1654 -21.0 66910
21. <1615> 野村東証銀行 1613 304.3 587.4
22. <1320> ｉＦ日経年１ 1495 -1.3 55470
23. <1459> 楽天Ｗベア 1305 -29.7 196
24. <1328> 野村金連動 1304 15.6 17275
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1029 -8.1 73000
26. <1699> 野村原油 1001 -29.1 570.3
27. <1358> 上場日経２倍 966 -62.9 90700
28. <1655> ｉＳ米国株 939 78.9 754.4
29. <200A> 野村日半導 935 78.1 3102
30. <1356> ＴＰＸベア２ 719 -53.4 143.1
31. <1308> 上場東証指数 651 -61.8 3781
32. <1343> 野村ＲＥＩＴ 623 -14.2 2086.5
33. <1346> ＭＸ２２５ 620 -7.5 55350
34. <1398> ＳＭＤリート 545 51.8 1973.5
35. <2559> ＭＸ全世界株 535 97.4 25990
36. <1305> ｉＦＴＰ年１ 480 -41.7 3868
37. <1545> 野村ナスＨ無 468 -27.8 38770
38. <513A> ＧＸ防衛日株 465 -32.8 903
39. <1571> 日経インバ 417 -38.8 383
40. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 409 -1.0 1063
41. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 404 -44.4 52380
42. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 384 -57.7 697.0
43. <1541> 純プラ信託 370 -31.5 9210
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 366 -69.4 30150
45. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 345 22.3 121
46. <1369> Ｏｎｅ２２５ 339 0.0 53820
47. <1348> ＭＸトピクス 337 -26.7 3776
48. <2243> ＧＸ半導体 313 7.2 2998
49. <2039> 原油先物ベア 293 -6.4 554
50. <1580> 日経ベア 282 -5.7 1018.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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