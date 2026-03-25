　25日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　124517　　　29.4　　　 47560
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 23287　　　-3.5　　　　4856
３. <1321> 野村日経平均　　 17990　　　 5.8　　　 55700
４. <1540> 純金信託　　　　 14926　　　23.3　　　 21955
５. <1360> 日経ベア２　　　 13650　　 -23.9　　　 119.4
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　9475　　　19.3　　　 56560
７. <1579> 日経ブル２　　　　7389　　　24.5　　　 512.5
８. <1306> 野村東証指数　　　6924　　 -16.1　　　　3827
９. <1671> ＷＴＩ原油　　　　5806　　　 4.0　　　　4694
10. <1542> 純銀信託　　　　　4541　　　10.5　　　 32570
11. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　3322　　　53.1　　　 373.7
12. <2036> 金先物Ｗブル　　　3236　　　37.6　　　191950
13. <2644> ＧＸ半導日株　　　3001　　 109.4　　　　3154
14. <1329> ｉＳ日経　　　　　2827　　 -16.6　　　　5540
15. <1568> ＴＰＸブル　　　　2649　　　-3.8　　　 799.0
16. <314A> ｉＳゴールド　　　2004　　　-1.1　　　 345.5
17. <2038> 原油先Ｗブル　　　1862　　 -41.7　　　　2569
18. <1489> 日経高配５０　　　1835　　　72.3　　　　3144
19. <1330> 上場日経平均　　　1707　　 -11.5　　　 55750
20. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1654　　 -21.0　　　 66910
21. <1615> 野村東証銀行　　　1613　　 304.3　　　 587.4
22. <1320> ｉＦ日経年１　　　1495　　　-1.3　　　 55470
23. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1305　　 -29.7　　　　 196
24. <1328> 野村金連動　　　　1304　　　15.6　　　 17275
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1029　　　-8.1　　　 73000
26. <1699> 野村原油　　　　　1001　　 -29.1　　　 570.3
27. <1358> 上場日経２倍　　　 966　　 -62.9　　　 90700
28. <1655> ｉＳ米国株　　　　 939　　　78.9　　　 754.4
29. <200A> 野村日半導　　　　 935　　　78.1　　　　3102
30. <1356> ＴＰＸベア２　　　 719　　 -53.4　　　 143.1
31. <1308> 上場東証指数　　　 651　　 -61.8　　　　3781
32. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 623　　 -14.2　　　2086.5
33. <1346> ＭＸ２２５　　　　 620　　　-7.5　　　 55350
34. <1398> ＳＭＤリート　　　 545　　　51.8　　　1973.5
35. <2559> ＭＸ全世界株　　　 535　　　97.4　　　 25990
36. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 480　　 -41.7　　　　3868
37. <1545> 野村ナスＨ無　　　 468　　 -27.8　　　 38770
38. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 465　　 -32.8　　　　 903
39. <1571> 日経インバ　　　　 417　　 -38.8　　　　 383
40. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 409　　　-1.0　　　　1063
41. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 404　　 -44.4　　　 52380
42. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 384　　 -57.7　　　 697.0
43. <1541> 純プラ信託　　　　 370　　 -31.5　　　　9210
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 366　　 -69.4　　　 30150
45. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 345　　　22.3　　　　 121
46. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 339　　　 0.0　　　 53820
47. <1348> ＭＸトピクス　　　 337　　 -26.7　　　　3776
48. <2243> ＧＸ半導体　　　　 313　　　 7.2　　　　2998
49. <2039> 原油先物ベア　　　 293　　　-6.4　　　　 554
50. <1580> 日経ベア　　　　　 282　　　-5.7　　　1018.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース