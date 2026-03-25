神田愛花、『ぽかぽか』卒業メンバーの2人オフショット公開「とっても貴重なお写真になりました」
フリーアナウンサーの神田愛花（45）が25日、自身のインスタグラムを更新。この日に出演予定のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：55）メンバーとのオフショットを公開した。
【写真】『ぽかぽか』卒業メンバーと“わちゃわちゃ”オフショット
投稿で「今日のフジテレビ『ぽかぽか』は、“春休み満喫！ぽかぽか遠足ウィーク”の３日目」「MCの3人と水曜レギュラー全員で、都内で各自のオススメの場所を巡りました」と告知した。
続けて「私は写真担当だったので、オフショットが満載」「ゴリエさんと勝野アナが今日でご出演が最後なので、とっても貴重なお写真になりました」と伝えた。
「ロケはずーーーーっと笑いっぱなし 絶対お楽しみ頂けます 是非ご覧下さい」と自信。「そして、共演者の皆さん 他にも沢山オフショットが手元にあるので、何か欲しいお写真があったらご連絡くださ〜い」と呼びかけた。
【写真】『ぽかぽか』卒業メンバーと“わちゃわちゃ”オフショット
投稿で「今日のフジテレビ『ぽかぽか』は、“春休み満喫！ぽかぽか遠足ウィーク”の３日目」「MCの3人と水曜レギュラー全員で、都内で各自のオススメの場所を巡りました」と告知した。
続けて「私は写真担当だったので、オフショットが満載」「ゴリエさんと勝野アナが今日でご出演が最後なので、とっても貴重なお写真になりました」と伝えた。
「ロケはずーーーーっと笑いっぱなし 絶対お楽しみ頂けます 是非ご覧下さい」と自信。「そして、共演者の皆さん 他にも沢山オフショットが手元にあるので、何か欲しいお写真があったらご連絡くださ〜い」と呼びかけた。