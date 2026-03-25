【ワシントン＝池田慶太】イスラエルの主要民放テレビ局のチャンネル１２は２４日、米国のトランプ政権がイランとの戦闘終結に向け、イランに１か月間の停戦を含む１５項目の和平計画案を示したと報じた。

核開発計画の放棄などの見返りに、制裁の全面解除を約束することも盛り込まれている。停戦中の合意を目指す内容という。複数の情報筋の話として伝えた。

トランプ大統領は２３日に記者団に対し、イランと約１５の合意すべき事項があると主張していた。

今回の報道によると、和平案は仲介役のパキスタンを通じてイランに伝えられた。米紙ニューヨーク・タイムズによると、米国とイランは接触を重ねているが、イランが提案を受け入れるかは不明と指摘した。

和平案では、イランに対し、▽濃縮ウランの国際原子力機関（ＩＡＥＡ）への引き渡し▽昨年６月に米イスラエルの攻撃を受けた核施設の解体▽ホルムズ海峡の開放▽ミサイル保有数や射程の制限――などを要求。イランは見返りとして、▽制裁の全面解除▽民生用原子力計画の支援――を受けるとしている。

トランプ氏は２４日、記者団に、両国が停戦に向けて「交渉中だ」と述べた。イランの海軍や空軍を壊滅させた結果、「我々は非常に有利な交渉の立場にある」と語った。米主要ニュースサイト・アクシオスによると、米側はイランと対面の高官協議を２６日にもパキスタンで開くことを計画しており、イラン側の返事待ちという。

トランプ氏はホルムズ海峡に関し、石油・ガスの輸送についてイラン側が何らかの譲歩をしたことも示唆した。詳細には触れず、「大きな贈り物」をイランから受け取ったと発言。２３日に行われた両国の協議でイラン側が申し出たと説明した。

一方で、保守系ＦＯＸニュースなど米メディアは２４日、米陸軍の第８２空挺（くうてい）師団に対し、数千人を中東に派遣するよう指示が出されたと報じた。トランプ政権は交渉を進めつつ、軍事攻撃強化の選択肢を準備しているとみられる。