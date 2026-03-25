結成１６年以上のコンビで争う漫才の賞レース「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜２０２６」の開幕戦ノックアウトステージ（２８〜２９日、ＦＯＤとＦＡＮＹで生配信）に進出する３２組に選出された漫才コンビ「エル・カブキ」が“オヤジ狩り”を宣言した！ トーナメント初戦では、３２組の中で最長となる結成３６年目のはりけ〜んずとの対戦が決定。「最も思い入れがある」という大ベテランとの対戦について熱い思いを語った。

結成１７年目のエル・カブキは、「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ」の出場権を得た昨年も３２組に選出された。エル上田は「収入は上がりましたね。まだバイトしなきゃ食ってけないけど、おカネの余裕は昔に比べたらある。レストランとか全然行けますよ、今」。デロリアン林は「昨年、プレステ５を買えたんですよ。プレステ２を買ったのが就職した年だった。でもそれから３、４は買えず、ついに芸人やってて５を買えたのはうれしかったですね」。

「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ」は１対１のトーナメント形式で行われる。昨年は初戦で金属バットに敗れた。上田は「今年はまず１回勝ってみたい」と意欲を見せた。初戦の相手は結成３６年目のはりけ〜んず。２９日に対戦する。ベテランが揃う「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ」だが、今年残った３２組の中でも最もコンビ歴が長い大ベテランだ。

昨年はザ・ぼんちが結成５４年目で決勝戦にあたるグランプリファイナルに残り、話題となったが、ザ・ぼんちは１５年ほどコンビとして活動していなかった時期がある。上田は「はりけ〜んずさんはずっとコンビで活動してますから、ある意味ではぼんちさん以上ですよね。だから今回の対戦、“オヤジ狩り”と言われてます（笑い）。もっとも僕らも４０歳超えてますけどね」と話した。

また上田は「３２組の中では一番思い入れがあるコンビかも」とも言う。はりけ〜んずはＭ―１グランプリやＲ―１グランプリなど、賞レースの予選のＭＣを長年務めている。「Ｍ―１の１回戦で落ちた時、はりけ〜んずの新井義幸さんは『エル・カブキの時事ネタが好き』とＸでつぶやいてくれたり…。すごい優しい人。一緒のライブに呼んでもらったり」

林も「レイザーラモンさんにも思い入れはあるけど、よくライブで一緒になるし。はりけ〜んずさんは、普段はそんなに接点はないので」と話した。

今回は抽選会の際、はりけ〜んずの前田登に「お前と話してたら当たりそうやな。昨年、ここでマシンガンズと話していたらホントに当たったんや」と言われたところ、本当に初戦で対戦することになった。

ただ、はりけ〜んずは昨年、準決勝に進んだため、生放送で２本ネタをやっている。上田は「今年はネタがないんじゃないかな？ そこに期待します」。

また、昨年は「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ」を主催するフジテレビがコンプライアンスをめぐる問題で大騒動の中で大会が行われたが、今年はその騒動も落ち着いた。時事ネタ漫才のエル・カブキは今年、フジの騒動に触れるのか？

上田は「最近のフジの話題はアナウンサーが立て続けに辞めるぐらいですかね？ まあそれも明らかに昨年の騒動の影響でしょうけど。でもウケるならネタにしますよ。当日の状況次第ですね」と話していた。

☆エル・カブキ デロリアン林、１９８２年１０月２５日生まれ、北海道出身。エル上田、１９８４年１月１９日生まれ、神奈川県出身。２００９年６月にコンビ結成。１１〜２１年にマセキ芸能社所属。現在はフリーで活動する。１４年にＮＨＫ新人お笑い大賞本戦進出。１６年には「第１６回決戦！お笑い有楽城」で優勝。昨年に続き、今年も「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ」ノックアウトステージに進出した。