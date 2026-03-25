お笑いトリオ「ネプチューン」の堀内健がテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。共演して“スゴイと思う人”について語った。

堀内は「やっぱ今さんまさんと（番組）やってるけど」と明石家さんまの名前を出した。「すっごい常に面白い方を優先させるのは徹底してるよね。サービス精神の塊」と話した。

「あと南原さんと内村さんも」と「ウッチャンナンチャン」の南原清隆と内村光良の名前を挙げ、「笑う犬の冒険の時はやっぱすごかった。テレビのカメラの使い方を分かってるみたいな。近くにいて余計面白い（って感じた）。で、よく人も見てるしね。たまーにだから、褒められると嬉しいんだよ」と語った。

共演しているお笑いコンビ「モグライダー」のともしげに、くりぃむしちゅー・有田哲平はどうかと聞かれると「やっぱさすが頭が切れるよね。俺はもうお笑いサイボーグだと思ってんだけど」と回答。「脱力タイムズみたいの珍しいじゃん。毎回箱を変えて、タレントが来て、その人は流れに乗るっていう。形を作ってそこに来れば、それに従って、その時のルールで面白い方向に進んでいくのを作れる人だよね。だから頭がキレて、すごいな」と能力の高さを説明した。