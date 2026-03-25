日本相撲協会は２５日、エディオンアリーナ大阪で日本相撲協会の夏場所（５月１０日初日・両国国技館）番付編成会議と臨時理事会を開き春場所で３度目の優勝した関脇・霧島（音羽山）の大関昇進を決めた。大阪・堺市で行われた伝達式で「謹んでお受けいたします。さらなる高みを目指して一生懸命努力します」と口上を述べた。

霧島は口上を述べ終わり「相変わらず緊張した。朝から緊張した。でも完璧だったかな」と胸を張った。２３年夏場所後の伝達式では、当時の師匠だった陸奥親方（元大関・霧島）の隣で「大関の名を汚さぬよう、今まで以上に稽古して頑張ります」と口上を述べていた。

今回は師匠の音羽山親方（元横綱・鶴竜）が「先を見据えた言葉にすることが大事」と提案した。霧島は「入門してから横綱という目標を持っているので頑張りたい」と意気込んだ。

また「一生懸命」は入門したときの師匠の陸奥親方（元大関・霧島）の口上と同じ。「先代の思いも込めた」と相撲未経験から育ててくれた同親方への感謝も込めた。千秋楽は締め込みで優勝パレードし長女のアヤゴーちゃんから「パレードは裸じゃダメよ。風邪引いちゃう」と指摘されたという。夏場所で優勝し、次は紋付きはかまでＶパレードをすることが目標だ。

霧島は大関再昇進で、現行のカド番制度となった１９６９年名古屋場所以降で、平幕転落後に返り咲いた魁傑、照ノ富士続き、３人目。過去の２人の大関復帰口上は「謹んでお受け（いたします」と超シンプルだった。