◆センバツ第７日 ▽２回戦 神村学園１―２智弁学園＝延長１０回タイブレーク＝（２５日・甲子園）

神村学園はエース・龍頭汰樹（３年）が強打の智弁学園打線に真っ向勝負を挑み接戦を演じたが、延長戦の末に敗れた。

３回２死二塁、４回１死二塁、５回２死二塁、６回２死一、二塁、７回１死二塁など再三のピンチを背負いながら、味方の好守もあって７回までは無失点。１点リードの８回に１死三塁から中犠飛で同点に追いつかれ、初戦からの連続無失点イニングが１６で止まった。９回は安打に味方の失策が絡んで無死三塁と絶対絶命のピンチを背負ったが、後続を断って得点を与えなかった。

試合は１―１のまま延長戦に突入。龍頭は延長１０回に、無死一、二塁から始まるタイブレークを１点でしのいだが、その裏打線が得点を奪えず敗れた。

神村学園は１回戦で昨年のセンバツを制した横浜を２―０で撃破。龍頭はディフェンディングチャンピオンを６安打に封じ、横浜の最速１５４キロ右腕・織田翔希（３年）に投げ勝った。甲子園での横浜に完封勝ちは、１９７８年夏の県岐阜商・野村隆司以来、４８年ぶり４人目の快挙だった。２回戦でも甲子園Ｖ経験の智弁学園に堂々と渡り合ったが、８強入りはつかめなかった。