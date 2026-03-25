２２日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナが出演。占い師のシウマさんが中川アナを占った。

シウマさんは中川アナに対し「盛り癖がある」と言うと、中川アナは「必ず盛っちゃってるかもしれない…そうだ！そうです」と噛み締めた。「フリーになってから特にそうなんですけど、『この番組でどんなことを言ったらみんなに喜んでもらえるかな？』とかはすごく考えちゃうタイプで。想定よりも多めにいらないことしゃべって、変なネットニュースになったりとかは結構あります」と明かした。

さらにシウマさんに「ずっと踊ってない？」と聞かれると「踊ってます。家帰ってＢＧＭつけてずっと鏡の前で踊ってるんですよ！ なんでわかるんですか？」と問うと、シウマさんは「落ち着きがないし」とズバッと口に。これに対し明るく「あっそういうことか！ そこからくるのか」と納得した。

また、父の仕事の都合でフィンランドとプエルトリコに合計８年間住んでいたという中川アナ。「プエルトリコのラテン系の血が騒いでます」と自身について語ると、共演者も「確かに。そういう感じでこうなってるのか」と納得していた。