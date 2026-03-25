愛媛クラブマスコットの伊予柑太、オ〜レくん、たま媛ちゃんがトラップ挑戦

愛媛FCのクラブマスコットたちが“小野伸二みたい”なトラップを披露した。

愛媛は3月22日にJ2・J3百年構想リーグの第7節で高知ユナイテッドSCと対戦し、1-0で今季ホーム初勝利を挙げた。この試合には元日本代表MF小野伸二氏が来場。試合前にトークイベントなどに参加し、ファンと交流した。

このイベントの告知のため、クラブマスコットの伊予柑太、オ〜レくん、たま媛ちゃんがそれぞれ小野氏の代名詞ともいえる“神トラップ”に挑戦。伊予柑太の公式Xでは「トラップが小野伸二みたいなマスコットだぜ」と動画が公開された。

たま媛ちゃんは投げられたボールが足に吸い付くような小野氏ばりのトラップを披露。伊予柑太もたま媛ちゃんほどのビタ止めではなかったものの、しっかりとボールの勢いを吸収した。一方、オ〜レくんは“ファーストテイク”が失敗に終わったが、2度目の挑戦ではインサイドでボールにバックスピンをかける素晴らしいトラップを見せた。

“三キャラ三様”のパフォーマンスだったが、ファンからは「たま媛ちゃんの優勝です」「たま媛ちゃんエグいうまい」「たま媛ちゃんが1番うまい」「たま媛ちゃん体の使い方がうますぎる」「中の人が小野伸二？」とたま媛ちゃんへの称賛コメントに溢れていた。

なお、「トラップが小野伸二みたいなマスコット」は栃木シティのFW田中パウロ淳一のSNSで話題を呼んだ「トラップが小野伸二みたいな彼女」のパロディ。そのため田中もこの動画に「いいね」でリアクションをしていたようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）