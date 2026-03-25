26日(木)は次第に雨がやむでしょう。28日(土)は関東周辺でにわか雨がありますが、29日(日)は広く晴れてお花見にもよさそうです。30日(月)は西から雨の範囲が広がり、31日(火)から4月1日(水)にかけて雨の所が多いでしょう。この先は気温が平年より高い日が多く、桜が開花・満開ラッシュとなりそうです。

26日(木)〜4月1日(水) 度々雨も日曜は広く日差し

明日26日(木)は西から次第に雨がやみますが、関東や東北は日中にかけても雨が降ったりやんだりしそうです。27日(金)から28日(土)は日の差す所が多いものの、気圧の谷が通過するため、関東など一部でにわか雨があるでしょう。

29日(日)は高気圧に覆われ、広い範囲で晴れる見込みです。九州から関東では桜が見頃に近づいている所があり、お花見にもよいでしょう。

30日(月)は西から天気下り坂で、31日(火)から4月1日(水)にかけて低気圧や前線の通過に伴い雨の降る所が多くなりそうです。





最低気温、最高気温ともに平年より高い日が多いでしょう。特に広く晴れる29日(日)は九州から関東で20℃を超えて、ポカポカです。東北でも20℃近くまであがる所がありそうです。スギ花粉がピークを過ぎてもまだ飛んでいる所があるうえに、ヒノキ花粉がピークを迎えようとしています。お花見の際は花粉対策を忘れないようにしてください。

4月2日(木)〜7日(火) 晴れる日多くポカポカ

2日(木)と3日(金)は九州から東北の所々で雨が降るものの、4日(土)以降は晴れる日が多いでしょう。ただ、福岡など九州では5日(日)から雨が降りやすくなりそうです。



気温は引き続き平年より高い日が多い見込みです。最高気温は九州から関東で20℃前後、北陸や東北で15℃前後の予想で、昼間は薄着で過ごせる日が多いでしょう。ヒノキ花粉は多くの所で4月上旬にかけてピークとなりそうです。桜がいっそう咲き進み、九州から関東だけでなく、北陸や東北でも続々と開花ラッシュとなるでしょう。