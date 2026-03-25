20日、ソウル・江南区新沙洞（カンナムグ・シンサドン）の中華料理店「Nüwa」の厨房。「中華の女神」と呼ばれるシェフのパク・ウニョン氏が「李錦記オイスターソース」を使って料理をしていた。パク氏は自身の「料理人生」を変えたこのソースを数年来愛用している。パク氏は大学生だった2011年、「李錦記料理大会」でこのソースを使って東坡肉（トンポーロー）を作って優勝した。副賞として香港研修へ行ったことをきっかけに、美食の世界に目覚めた。

香港に本社を置く138年の歴史を持つグローバルソースブランド「李錦記」は、100余カ国に300余種のソースを輸出しており、2007年から毎年料理大会を開いてグローバルシェフを発掘し、ソース製品を世界各国に広めている。

韓国の醤類、いわゆる「Kソース」は飲食・食品業界において、Kフードの未来を左右する最も現実性のある回答として注目されている。世界の人々の食卓に定着するためには、各国の食文化に自然に浸透する戦略が必要だからだ。ソースは現地の料理に容易に応用できるため調理の障壁が低く、さまざまな料理へと拡張可能という点に強みがある。

海外でKソースはすでに急速に拡散している。韓国農林畜産食品部によると、昨年のKソース類の輸出額は4億1000万ドル（約650億円）で、前年比4．6％増加した。コチュジャン（唐辛子味噌）・テンジャン（韓国味噌）などの伝統的な醤類をはじめ、肉の味付けソースやトッポッキソース、チキンソースなどへと製品群も一層多様化している。

食品企業も海外市場の攻略に拍車をかけている。東遠（ドンウォン）ホームフードの低糖・低カロリーソースブランド「VIVID KITCHEN」は、キムチサルサ、コチュジャンホットソースなど37種を米国・カナダ・香港・ベトナムなどに輸出中だ。米国アマゾン（Amazon）での売上は、今年初めの時点で前年同期比600％以上急増した。

「ブルダック（鶏肉の激辛炒め）ソース」などを50余カ国に輸出する三養（サミャン）食品のソース部門の海外売上も、2021年の84億ウォン（約9億円）から昨年は380億ウォンへと4．5倍に増えた。CJ第一製糖もやはり海外ソースの売上が年平均12％ずつ増加している。これら企業は消費者向け（B2C）を超え、外食業者などに供給する企業向け（B2B）ソース市場へと領域を広げている。

ある食品業界の関係者は「ソース類は、ラーメンや菓子など一部の品目に集中しているKフードの輸出状況を改善し、新たな成長軸になり得る」と語った。このため業界では、政府レベルの積極的な輸出支援が必要だという声が出ている。

ただし、Kフードが世界の人々の「日常食」になるためには、韓国料理を現地で調理し拡散させるシェフの人材も同時に増やさなければならない。しかし、韓国料理の人材を体系的に養成する教育基盤はまだ十分ではないという指摘だ。

学界によると、韓国国内の2・4年制大学の調理学科約100カ所のうち、韓食調理学科などを設けて専門家を集中育成している大学は10カ所に満たない。このうち、外国人を対象にKフードの英語講義を開設している大学はごく一部だ。 取得しにくい韓食調理研修生ビザ（D−4−5）制度も、参入障壁として作用している。

専門家は制度的支援の拡大が必要だと口を揃える。又松（ウソン）大学外食調理大学長のキム・ヘヨン氏は「外国人のKフードシェフを活発に養成するには、政府が標準化した韓国料理教育カリキュラムを各大学に提供し、英語の講義を拡大する必要がある」と述べた。

海外にはすでに国家レベルの料理教育機関が存在している。「美食の国」イタリアは1991年に政府主導で「外国人のための料理学校（CIF）」を設立し、世界各国の学生にイタリア料理を体系的に教えている。これを受け、韓国政府も外国人を対象にビザ要件を緩和し、韓国料理専門家を養成する教育機関「水剌（スラ）学校」を今年下半期に設立する計画だ。