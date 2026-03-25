捨てられた電子たばこを餌と間違えてくわえたりかんだりする野生リスの姿が相次いで目撃され、環境や動物の健康に対する懸念が提起されている。

24日（現地時間） のニューヨークポストによると、最近Tik Tokには、英ロンドン南部ブリクストンで灰色のリス1匹が電子たばこ機器を前足で持ちながら塀に上り、これをかむ姿が入った映像が登場した。昨年10月にも米フィラデルフィアでリスが使い捨て電子たばことみられる物体をかじる映像が共有された。

専門家らはリスがニコチン自体より電子たばこから出るフルーツの香りに引かれている可能性が高いとみている。ウェールズ・バンガー大のリス研究者クレイグ・シャトルワース氏は「過去にはたばこの吸い殻が捨てられていてもリスがこれをくわえるようなことはほとんどなかった」とし「フルーツの香りがする電子たばこがより大きな誘引要素と考えられる」と説明した。

問題は電子たばこ機器をかむ過程で野生動物が微細プラスチックやニコチンに露出する点だ。シャトルワース氏は「野生でニコチンに接することがない動物には非常に有害な物質」と指摘した。

動物保護団体RSPCAも今回の事例をめぐり「捨てられたゴミが野生動物にどれほど大きな危険になるかを見せている」と警告した。似た事例はリスに限られない。2023年、ニュージーランドでは鳥が電子たばこ機器を飲み込んで死ぬ事例が報告され、ウェールズではリスが電子たばこを土に埋めようとする姿が確認されたりもした。

専門家らは電子たばこ機器のような廃棄物を路上や公園に捨てれば野生動物やペットに致命的な被害を与えるとし、注意を呼びかけた。