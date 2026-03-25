中国外務省が在日中国大使館の壁を乗り越えて人が侵入する事件が発生したとし、「日本に強く抗議した」と明らかにした。

中国外務省の林剣報道官は24日の定例ブリーフィングで「自衛隊員を名乗る人物が壁を乗り越えて在日中国大使館に侵入する事件があった」とし「日本側に厳重な申し入れをし、強く抗議した」と述べた。

続いて「この人物は『神の名の下に中国外交官を殺害する』と脅迫した」とし「この事件はウィーン条約に著しく違反し、中国の外交官の身の安全と外交施設の安全を深刻に脅かすものであり、極めて悪質だ」と批判した。

林報道官は「これは日本国内に極右思想と勢力が蔓延していることを示し、新軍国主義の危険性を表す」とし「また、日本政府が歴史と台湾など中日関係の核心事案に関して間違った政策をとっていることを示している」と指摘した。

また「日本は自衛隊の管理に失敗し、中国公館と外交人員保護義務を履行できなかった」とし「中国は日本側に直ちに調査と関係者に対する厳重な処罰、責任ある答弁を要求する」と話した。

この事件はこの日午前に日本で発生したと伝えられたが、現在まで中国国内でその経緯などは報道されていない。