マリモクラフトが展開する、ディズニーやピクサーの物語をイメージした、存在感あるビッグサイズピンバッジシリーズ「コレクションピンバッジ」の第8弾が登場。

今回は『ヘラクレス』や『プリンセスと魔法のキス』『アラジン』『わたしときどきレッサーパンダ』に登場する人気キャラクターがラインナップされます☆

マリモクラフト ディズニー・ピクサー「コレクションピンバッジ」第8弾

価格：各1,980円(税込)

販売店舗：

・マリモクラフトオンラインショップ、セブンネットショッピング ※発送時期については各オンラインショップのページを確認ください

・キャラクターショップ・ファンシーグッズショップなど

マリモクラフトから、ディズニーとピクサーの人気キャラクターがデザインされた新作のピンバッジ4種が登場。

細部にまで遊び心が宿る「コレクションピンバッジ」は今回で第8弾となり、さりげなくキャラクターの世界観を纏えるデザインは、あらゆるライフシーンに自然と馴染む仕上がりとなっています。

今回登場する4種の新作は、1997年に公開されたディズニーの長編アニメーション映画作品『ヘラクレス』の主人公「ヘラクレス」、『プリンセスと魔法のキス』に登場する「ティアナ」、『アラジン』に登場する邪悪な大臣「ジャファー」、『わたしときどきレッサーパンダ』の主人公「メイ」をモチーフにした豪華なラインナップとなっています。

ピンバッジの大きさは約5〜9cmのビッグサイズでインパクト抜群。

一部のアイテムには揺れるチャームや楽しいギミックが施されています。

裏面に付いた2つのピンでしっかりと固定することができるため、バッグにつけて失くしてしまう心配がありません。

手持ちのバッグにつけるのはもちろん、コレクションとしてお部屋に飾るのもおすすめです☆

コレクションピンバッジ ヘラクレス

サイズ：約W52×H65×D3mm

たくましいポーズをとった「ヘラクレス」と、指導者の「ピロクテテス（フィル）」が立体的にデザインされたピンバッジ。

作中に登場する”稲妻のメダル”をイメージしたあしらいが施されており、鮮やかな赤とゴールドの輝きが、日常のスタイルに凛とした美しさを添えるグッズです。

コレクションピンバッジ ティアナ

サイズ：（上部）約W50×H50×D3mm （下部）約W41×H20×D3mm

ディズニーのプリンセス「ティアナ」と、カエルになった「ナヴィーン王子」が描かれた、カエルをモチーフにしたチャームがゆらゆら揺れる仕様になった『プリンセスと魔法のキス』デザイン。

爽やかなグリーンとゴールドフレームのコントラストが、持ち物やファッションに華やかなアクセントを添えます。

コレクションピンバッジ ジャファー

サイズ：（上部）約W45×H50×D3mm （下部）約W32×H45×D3mm

ディズニーヴィランズ「ジャファー」と、象徴的なアイテムの”蛇の杖”が描かれた『アラジン』デザイン。

「ジャファー」の手下であるオウム「イアーゴ」は揺れるチャームになっています。

洗練されたダークトーンでまとめられた、性別を問わず幅広いシーンで愛用できるディズニーグッズです。

コレクションピンバッジ レッサーパンダ メイ

サイズ：約W50×H50×D3mm

『わたしときどきレッサーパンダ』に登場する、感情が高ぶるとレッサーパンダになってしまう主人公「メイ」をモチーフにしたピンバッジ。

レッサーパンダの姿で目を輝かせる「メイ」と、作中に登場するアイドルグループや親友たちへの思いを込めた「4★TOWN 4EVER」のフレーズ、メイたちが何度も口にする当時のスラング「OMG」の文字があしらわれています。

立体感のあるフォルムと元気をくれるカラーリングで、日々の暮らしを明るく演出します。

『ヘラクレス』や『プリンセスと魔法のキス』『アラジン』『わたしときどきレッサーパンダ』に登場する人気キャラクターをデザインした、存在感のあるピンバッジシリーズ。

マリモクラフトより発売されているディズニー・ピクサー「コレクションピンバッジ」第8弾の紹介でした☆

©Disney

©Disney/Pixar

※製品仕様、価格等を変更する場合があります

※商品の画像は印刷、写真の関係で実物と多少異なります。また、画像の縮小率は同一ではありません

※デザイン(形状)及びカラーは修正・変更される場合があります

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『ヘラクレス』や『アラジン』など全4種類！マリモクラフト ディズニー・ピクサー「コレクションピンバッジ」 appeared first on Dtimes.