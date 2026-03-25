紗栄子、長男・道休蓮の18歳誕生日を祝福 長男＆次男を“顔出し”で公開「パパに激似」「二人ともそっくり」
タレント・実業家の紗栄子（39）が25日、自身のインスタグラムを更新。「今日は長男RENの18歳のお誕生日でした」と長男・道休蓮が24日に誕生日を迎えたことを報告し、長男＆次男の思い出ショットを“顔出し”で公開した。
【動画・写真】「パパに似てイケメン」紗栄子が公開した長男＆次男の“顔出し”ショット
紗栄子は「18歳は成人だと思うととっても感慨深い日なんだけど、振り返ればなんだかあっという間の18年でした」とつづり、幼少期の長男と次男がクリスマスソングを英語で歌う動画や、蓮の新生児期ショットから少年と成長していく様子が伝わる写真を披露している。
続けて「人生のどん底の時に、この子がいたから踏ん張ることができました。絶対に守らなければならない存在でしたが、同志のような存在でもありました」と当時を回想。息子という枠を超えた、かけがえのないパートナーであるという想いを明かした。
最後には「私にとってはいつまでもあの頃とかわらない可愛い可愛い赤ちゃんだけど、世間から『大人』としてみなされた彼の歩む道は、これまでと違って彼自身が選んで進んでいけばいいと思います」「蓮、18歳おめでとう」「自由を手にした君の、不自由を引き受ける勇気を、これからも母は見守り続けたいと思います」と、母として愛情深いエールを送っている。
この投稿に、コメント欄には「パパに激似」「可愛いからイケメンになって行くの尊い」「しびれるなこりゃ」「二人ともそっくりで双子ちゃんみたいですね」「本当にパパに似てイケメンですね」「どんな遺伝子だ」などと多くの反響が集まっていた。
紗栄子は2007年11月、ダルビッシュ有投手（39／現・米大リーグ パドレス所属）と結婚。08年3月に長男、10年2月に次男が誕生するも、12年1月に離婚した。
【動画・写真】「パパに似てイケメン」紗栄子が公開した長男＆次男の“顔出し”ショット
紗栄子は「18歳は成人だと思うととっても感慨深い日なんだけど、振り返ればなんだかあっという間の18年でした」とつづり、幼少期の長男と次男がクリスマスソングを英語で歌う動画や、蓮の新生児期ショットから少年と成長していく様子が伝わる写真を披露している。
最後には「私にとってはいつまでもあの頃とかわらない可愛い可愛い赤ちゃんだけど、世間から『大人』としてみなされた彼の歩む道は、これまでと違って彼自身が選んで進んでいけばいいと思います」「蓮、18歳おめでとう」「自由を手にした君の、不自由を引き受ける勇気を、これからも母は見守り続けたいと思います」と、母として愛情深いエールを送っている。
この投稿に、コメント欄には「パパに激似」「可愛いからイケメンになって行くの尊い」「しびれるなこりゃ」「二人ともそっくりで双子ちゃんみたいですね」「本当にパパに似てイケメンですね」「どんな遺伝子だ」などと多くの反響が集まっていた。
紗栄子は2007年11月、ダルビッシュ有投手（39／現・米大リーグ パドレス所属）と結婚。08年3月に長男、10年2月に次男が誕生するも、12年1月に離婚した。