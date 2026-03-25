『KAMINOGE』武藤敬司×ウルフアロン対談、玉ちゃん座談会に佐山聡、安田忠夫さんの愛娘も登場【コンテンツ一覧】
プロレスエンターテイメント書籍『KAMINOGE vol.164』（4月上旬・パワー社）の表紙とコンテンツが公開された。表紙は1月4日の新日本プロレス東京ドーム大会でデビューした、元柔道金メダリストのウルフアロンで、誌面では武藤敬司との対談、さらにデビュー戦前のインタビューが掲載される。
【誌面カット】『KAMINOGE vol.164』からウルフアロン、稲村愛輝、タイガーマスク…
東京オリンピック柔道金メダリストという実績をひっさげてプロレス界に身を投じた、“令和のインテリジェンスモンスター”ことウルフアロン。その実力とスター性に、“プロレスリングマスター”武藤も期待を寄せる。単独インタビューではプロレスへの思い、哲学を余すところなく紹介する。
人気企画「玉袋筋太郎の座談会シリーズ」のゲストは初代タイガーマスク、そして修斗の創始者である佐山聡。佐山の栄光と偉業の数々をあらためてひも解いていく。
そのほか、青木真也×スーパー・ササダンゴ・マシンの対談や、GHCヘビー級王者としてプロレスリング・ノアの顔となった稲村愛輝のインタビューも掲載。さらに、2月に急逝した安田忠夫さんの愛娘であるAYAMIさんが登場し、父・安田忠夫への想い、知られざるエピソードを披露する。
レギュラー連載陣は、長州力、五木田智央、バッファロー吾郎A、プチ鹿島、斎藤文彦、兵庫慎司、吉泉知彦、椎名基樹、伊藤健一、ターザン山本。
【誌面カット】『KAMINOGE vol.164』からウルフアロン、稲村愛輝、タイガーマスク…
東京オリンピック柔道金メダリストという実績をひっさげてプロレス界に身を投じた、“令和のインテリジェンスモンスター”ことウルフアロン。その実力とスター性に、“プロレスリングマスター”武藤も期待を寄せる。単独インタビューではプロレスへの思い、哲学を余すところなく紹介する。
そのほか、青木真也×スーパー・ササダンゴ・マシンの対談や、GHCヘビー級王者としてプロレスリング・ノアの顔となった稲村愛輝のインタビューも掲載。さらに、2月に急逝した安田忠夫さんの愛娘であるAYAMIさんが登場し、父・安田忠夫への想い、知られざるエピソードを披露する。
レギュラー連載陣は、長州力、五木田智央、バッファロー吾郎A、プチ鹿島、斎藤文彦、兵庫慎司、吉泉知彦、椎名基樹、伊藤健一、ターザン山本。